Американский журналист рассказал, как финансово подготовиться к пенсии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Кошка или собака, которую вы заведете, когда выйдете на пенсию, будет обходиться вам намного дороже, чем вы предполагаете. К такому выводу пришел журналист Глен Руффенах. Он рассказал о своей системе планирования бюджета, которая помогла ему прийти к безбедной пенсии, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Несколько лет назад, когда мой возраст приближался к предпенсионному, один знакомый сказал мне, что на пенсии я буду тратить, в среднем, на 400 долларов больше, чем буду планировать. Сначала это предположение показалось мне глупым.

Но я начал обращать внимание на ежемесячные непредвиденные траты, которые уже сейчас каждый месяц заставляют меня тратить больше. Сломавшаяся дверь гаража, лечение внезапно заболевшего зуба, замена лобового стекла на автомобиле, которое разбилось из-за упавшего на него камешка. Этот список можно продолжать бесконечно. Жизнь состоит из сюрпризов. Нельзя ожидать, что во время пенсии они закончатся. И что я буду делать тогда? Ведь зарплаты уже не будет", — рассказывает журналист The Wall Street Journal Глен Руффенах.

Глен и его супруга начали откладывать еще 400 долларов сверх своих ежемесячных сбережений и, по его словам, это действительно стало хорошей привычкой, которая сделала процесс выхода на пенсию более комфортным. Читатели The Wall Street Journal начали спрашивать совета у Глена о том, как распределить свой бюджет после выхода на пенсию.

Один из вопросов касался домашних животных. Пожилая пара хотела завести собаку, чтобы гулять с ней каждый день и благодаря этому сохранять приемлемый уровень физической активности. Перед ними стразу встал вопрос о приобретении страховки для питомца. По данным Североамериканской ассоциации страхования здоровья домашних животных, эта услуга становится популярнее и дороже с каждым годом. В 2020 году в США было застраховано 3,1 миллиона домашних животных. (83% собак и 17% кошек). В 2016 году этот показатель был в два раза ниже. И если в 2016 году эта услуга стоила 518 долларов, то в 2020 владельцы домашних животных платили за нее уже 594 доллара.

По словам Глена Руффенаха, для того, чтобы на пенсии не отказывать себе в удовольствии иметь домашнее животное, нужно еще до пенсии начать откладывать деньги и не полагаться только лишь на пенсионное пособие от государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964159-amerikanskiy-zhurnalist-rasskazal-kak-finansovo-podgotovitsya-k-pensii/