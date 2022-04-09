Криптомиллиардеры рассказали, почему не верят в доллар

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Биткоин-миллиардеры рассказали, что не доверяют фиатным деньгам. Во время конференции Bitcoin 2022, которая сейчас проходит в Майами, миллиардеры Рикардо Салинас Плиего, Орландо Браво и Марсело Клауре высказались о том, что инфляция доллара США должна подтолкнуть всех людей в мире обратиться к криптовалюте, передает Bloomberg.

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Рикардо Салинас Плиего рассказал о том, как в 1980-х годах его зарплата выпускника MBA снизилась с двух тысяч долларов до 20 долларов в течение шести лет. Он назвал этот процесс гиперинфляцией. Сейчас Салинас Плиего находится на третьем месте в списке самых богатых людей Мексики. Он рассказал, что 60% его капитала инвестировано в биткоин, а также в акции, которые он также купил за биткоины. Еще в 2020 году криптовалюта составляла всего 10% активов миллиардера. Орландо Браво, соучредитель инвестиционной компании Thoma Bravo из Пуэрто-Рико, рассказал, что тот факт, что правительства инвестируют триллионы долларов в свои экономики, должен насторожить всех.

"Не нужно быть экономистом, чтобы понимать, как работает инфляция. Можно придумывать оправдания и говорить, что мировые цепочки поставок все сломали, а геополитическая ситуация ставит вас в тупик, но если вы инвестируете столько денег в экономику, вы сильно обесцениваете валюту", — сказал Браво. Марсело Клауре, бывший операционный директор Softbank, рассказал, что при распределении личных активов, 10% вложил в криптовалюту.

"Сейчас биткоин выглядит, как один из самых безопасных способов сохранить свои деньги. Причем этот способ актуален абсолютно для всех", — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964157-kriptomilliardery-rasskazali-pochemu-ne-veryat-v-dollar/