"Отбасы банк" приостановил прием заявок на продажу и покупку депозитов

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"Отбасы банк" временно приостановил прием заявок на продажу и покупку депозитов по техническим причинам. Ожидается, что прием заявок будет возобновлен 8 апреля, сообщается на официальном сайте "Отбасы банка".

"Сообщаем о проведении технических работ с 31 марта по 8 апреля 2022 года, в связи с этим прием новых заявок будет приостановлен.

Депозиты, выставленные на продажу до 31 марта 2022 года, будут осуществляться в течение 7 рабочих дней до 8 апреля 2022 года без изменения условий", - говорится в официальном заявлении банка.

Напомним, ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Казахстана Каирбек Ускенбаев высказался о вероятности роста цен на жилье - глава МИИР отметил, что делать прогнозы рано, поскольку "ситуация имеет большую волатильность".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1962753-otbasy-bank-priostanovil-priem-zayavok-na-prodazhu-i-pokupku-depozitov/