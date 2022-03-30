Об опасности приложений для управления деньгами заявили эксперты

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Пандемия спровоцировала бум популярности приложений для управления личными финансами. В поисках инструмента для планирования расходов и долгов, люди обращаются к AppStore и PlayMarket. Согласно данным Google, у среднего пользователя установлено от двух до трех подобных приложений, передает BBC.

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36-летняя джазовая певица и преподаватель вокала из Лондона Керри Лейтон рассказывает, что во время пандемии она в одночасье потеряла все источники дохода. По словам женщины, ей приходилось выбирать, на что потратить последние деньги: отопление дома, еду или сохранение своего бизнеса. Чтобы справиться с трудными временами, Керри занимала деньги у родных и друзей. Ей нужен был четкий план по избавлению от долгов. Для этого она начала использовать приложения на смартфоне. Так, женщина постепенно выплатила все долги. Сейчас, когда большая часть карантинных ограничений в Лондоне снята, а жизнь вернулась в прежнее русло, приложение помогает Керри ценить каждый заработанный пенни.

"С помощью плана, который предложило приложение, я смогла постепенно выплатить 12,5 тысяч фунтов стерлингов, которые занимала у друзей. Сейчас приложения помогают мне делать сбережения. Мои доходы автоматически распределяются по нескольким виртуальным конвертам, у каждого из которых есть свое назначение. Это старый метод, который использовали наши бабушки, только более модернизированный", — говорит Керри.

Фонд Резолюции прогнозирует, что доход каждого британца в этом году упадет примерно на тысячу фунтов стерлингов из-за инфляции. Это самое сильное падение доходов с 70-х годов прошлого века. Поэтому, неудивительно, что приложения для планирования уже сейчас пользуются огромной популярностью. Мэдди Александр-Гроут создала приложение My VIP Rewards для людей, которые испытывают материальные трудности. С помощью приложения пользователи могут приобрести ваучеры на покупки в супермаркете, походы в кино и спортзалы. Так эти расходы обходятся намного дешевле. По словам женщины, на разработку приложения ее натолкнул собственный опыт.

Старший научный сотрудник исследовательского центра личных финансов Бристольского университета Сара Дэвис говорит, что ни одно приложение не может помочь, если доход человека не покрывает его минимальные нужды. По ее словам, финансовые технологии маскируют реальную проблему и мешают людям повышать свой уровень жизни. Эксперты Гарвардской школы бизнеса говорят, что подобные сервисы привлекают людей, склонных влезать в долги и тратить сверх своего дохода. Приложения вызывают у людей чувство ложного контроля над ситуацией, но не помогают улучшить качество жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1962564-ob-opasnosti-prilozheniy-dlya-upravleniya-dengami-zayavili-eksperty/