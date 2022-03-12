Илон Маск продал семь домов за 128 млн долларов

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск продал все свои дома и теперь живет в арендованном жилье в Техасе. Два года назад самый богатый человек в мире заявил, что больше не хочет владеть недвижимостью, передает The Wall Street Journal.

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В 2020 году у основателя Tesla и SpaceX было семь домов в Калифорнии. Шесть домов располагались в «нижней» и «средней» частях Лос-Анжелеса. Также Маск владел поместьем со 100-летней историей в Хиллсборо, Северная Калифорния. Эту недвижимость он приобрел с декабря 2012 по январь 2019 годов. Стоимость всех владений Маска оценивалась в 102 млн долларов. С июня 2020 по декабрь 2021 годов Маск продал все семь домов и выручил с этого 127,9 млн долларов.

В число людей, купивших недвижимость Маска, входят основатель и генеральный директор финансовой технологической компании Unlimint Кирилл Евстратов, а также китайский миллиардер и основатель компании мобильных игр NetEase Уильям Дин. Среди владений Маска также значился дом покойного актера и режиссера Джина Уайлдера. Его миллиардер продал племяннику режиссера, Джордану Уокеру-Перлману.

Сейчас Маск заявляет, что без недвижимости стал намного свободнее.

"Я живу сейчас в доме, который арендую за 50 тысяч долларов у SpaceX. Это мое основное жилище", — написал он в Twitter.

Маск живет на побережье Бока-Чика, в Техасе, недалеко от мексиканской границы. Там располагается ракетно-пусковая установка SpaceX. Он опроверг сообщения агентов по недвижимости, которые утверждали, что миллиардер хотел купить дом в Остине, штат Техас. В декабре журналисты сообщали, что Маск живет в прибрежном поместье в Остине. После этого хозяин недвижимости заявил, что Илон Маск находился там в качестве гостя. Маск зарегистрирован как избиратель в округе Кэмерон, штат Техас. Там находится небольшой дом, который он также арендует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1960220-ilon-mask-prodal-sem-domov-za-128-mln-dollarov/