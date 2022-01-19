Техосмотр в Казахстане: что изменилось для автовладельцев в 2022 году

Иллюстративное фото: Freepik / senivpetro

Автомобилисты должны обеспечивать исправность своих транспортных средств. Для этих целей существует технический осмотр на соответствие принятым нормам. О том, от чего зависит его стоимость и какое наказание применяется за отсутствие техосмотра, читайте в материале NUR.KZ.

Технический осмотр транспортного средства – это процедура проверки автомобиля, в рамках которого изучается техническое состояние самого авто, его частей и дополнительного оборудования.

Все проверяемые элементы машины должны соответствовать обязательным стандартам безопасности. Наличие технического осмотра позволяет допустить авто к движению на дорогах общего пользования.

В ноябре 2021 года были приняты некоторые изменения в данной процедуре, о которых следует помнить в 2022 году. Об этом сообщает сайт Shopomania.kz.

Стоимость и изменения техосмотра

Согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 18.11.2021 № 600, теперь для прохождения технического осмотра казахстанцы должны предъявить саму машину и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Если ранее больше внимания уделялось на уплату налогов, наличие страховки и техпаспорта, то теперь особенному контролю подлежит вопрос наличия регистрации авто.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Также операторы станций технического осмотра обязаны сообщать в полицию о фактах:

замены номеров, отличающихся от указанных в свидетельстве о регистрации транспортного средства;

предъявления к осмотру авто без номеров или с отличными от указанных в техпаспорте;

незаконного переоборудования машины.

Если операторы скроют эти нарушения, то им грозит штраф в размере до 30 МРП, или 91 890 тенге, на 2022 год. При этом их могут исключить из реестра станций техосмотра на срок до трех лет.

Следует помнить, что обязательным прохождение технического осмотра является для легковых авто старше 7 лет. При этом проводится осмотр каждые 12 месяцев.

А если машина задействована в предпринимательской деятельности – каждые полгода.

Стоимость технического осмотра зависит от наценки самой станции техобслуживания и объема двигателя машины.

Как отмечает источник, в среднем машины с объемом двигателя до 3 литров платят 3 000 - 3 500 тенге. А авто с большим объемом – от 3 000 до 6 000 тенге.

Иллюстративное фото: Freepik

Если не прошли техосмотр

После прохождения техосмотра водителю выдается диагностическая карта. А если имеются несоответствия стандартам безопасности, то в карте указываются выявленные неисправности.

После их устранения автовладельцы должны пройти повторный техосмотр. Но в этот раз плата взимается только за проверку ранее выявленных нарушений, если осмотр проводится на той же станции.

За непрохождение обязательного техосмотра казахстанцам грозит штраф в размере 5 МРП или 15 315 тенге - согласно 5 пункту статьи 590 КРКобАП.

Повторное нарушение в течение 12 месяцев с момента первого штрафа увеличивает сумму до 20 МРП или 61 260 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951745-tehosmotr-chto-izmenilos-dlya-avtovladeltsev-v-2022-godu/