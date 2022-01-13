Как казахстанцам вернуть деньги за билеты, купленные в рассрочку или кредит

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Возврат билетов может произойти из-за различных условий, включая отмену рейсов или личные причины пассажира. Как в подобной ситуации поступить казахстанцам, получившим билеты в рассрочку, читайте в материале NUR.KZ.

Купить билеты на самолет или поезд в рассрочку можно через мобильные приложения некоторых банков второго уровня. Это удобный инструмент, который позволяет избежать крупных единовременных расходов.

Обычно разделить стоимость билета без дополнительных процентов можно на 3 месяца. Например, платить по 8 000 тенге в месяц вместо 24 000 тенге за один раз. Это позволяет сэкономить средства на другие расходы.

Более длительный срок обычно оформляется уже по условиям кредитования.

В обоих случаях казахстанцы также могут воспользоваться функцией возврата билетов.

Как сделать возврат

Возврат или обмен билета будет производиться также через приложение банка.

Для этого нужно перейти в раздел покупки билетов и перейти во вкладку "Мои билеты". Далее выбрать функцию возврата и следовать отображаемым инструкциям.

После подтверждения операции деньги поступают на счет покупателя в течение суток. При этом рассрочка за билет погашается автоматически.

А если уже был внесен хотя бы один платеж, то эта сумма будет возвращена казахстанцам.

Но следует помнить, что в случае покупки билета в кредит может остаться непогашенная сумма долга, которую необходимо будет оплатить по условиям договора о займе.

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Удержат ли часть от стоимости билета

При отмене билета на самолет потребуется указать причину операции: например, отмена рейса авиакомпанией или личные обстоятельства.

Необходимо учитывать, что на время действия режима ЧП в Казахстане (до 19 января 2022 года) авиакомпании возвращают полную стоимость билета на рейсы.

Однако некоторые компании предусматривают полный возврат только на отмененные в указанный период рейсы.

А при обычной процедуре возврата (вне режима ЧП) авиакомпании могут удерживать определенную сумму в виде штрафа. Эта информация указывается при покупке авиабилета.

По железнодорожным билетам на указанный период также действует функция полного возврата стоимости.

При этом, если возврат производится менее, чем за 24 часа до отправления, то придется очно обращаться в билетную кассу вокзала.

Если билет не был использован и поезд уже отправился, то у пассажиров есть 6 месяцев, чтобы обратиться за компенсацией. При этом казахстанцам вернут полную стоимость.

Вне условий ЧП возврат билетов на поезд через приложение банков второго уровня можно произвести не позже, чем за час до отправления.

А если это время упущено, то необходимо обратиться в билетную кассу. Но если окажется, что поезд уже уехал более 1 часа назад, то возврат денег будет невозможен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950715-kak-kazahstantsam-vernut-dengi-za-bilety-kuplennye-v-rassrochku-ili-kredit/