Как вырастут штрафы за нарушение ПДД в Казахстане

Иллюстративное фото: ДП СКО

Каждый новый год сопровождается изменениями, которые также затрагивают вопросы административных наказаний. О том, какие суммы штрафов будут применяться в 2022 году при наиболее распространенных нарушениях автовладельцев, читайте в материале NUR.KZ.

Правила дорожного движения созданы в целях обеспечения максимальной безопасности для всех участников: не только машин, но и пешеходов.

Поэтому важно понимать, что эти нормы созданы для защиты жизни самих казахстанцев.

А за их нарушение автовладельцы и пешеходы рискуют получить денежные штрафы. При этом суммы наказаний в 2022 году повысятся из-за увеличения значений МРП и других показателей.

Превышение скорости

Скоростной режим на дорогах общего пользования имеет свои ограничения. За их превышение можно получить наказание согласно 592 статье Административного кодекса (КоАП).

При этом сумма штрафа будет зависеть от степени превышения:

на 10-20 км/ч – 5 МРП или 15 315 тенге в 2022 году;

– 5 МРП или в 2022 году; на 20-40 км/ч – 10 МРП или 30 630 тенге ;

– 10 МРП или ; более 40 км/ч – 20 МРП или 61 260 тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Нарушения при передвижении и парковке

Передвигаясь по улицам городов и небольших населенных пунктов, важно соблюдать ПДД. При этом правил необходимо придерживаться даже во время образования пробок.

Например, казахстанцам грозит штраф в 3 МРП или 9 189 тенге, если они перегородили движение на перекрестке (594 статья КоАП).

А если нарушить правила маневрирования (595 статья), то можно получить следующее наказание:

езда задним ходом в запрещенных для этого местах – 10 МРП или 30 630 тенге на текущий год;

на текущий год; маневры без включенного заранее поворотника (поворот, перестроение, разворот) – 5 МРП или 15 315 тенге.

Автовладельцам следует также помнить о правилах и ответственности в жилых массивах. Например, согласно пункту 17.2 Правил дорожного движения, им нельзя:

останавливаться и совершать стоянку на газонах, клумбах, тротуарах, детских и спортивных площадках : за это можно получить штраф в размере 10 МРП ( 30 630 тенге ) согласно части 2 статьи 597 КоАП;

: за это можно получить штраф в размере 10 МРП ( ) согласно части 2 статьи 597 КоАП; стоять во дворе с заведенным двигателем, включать громко музыку или "сигналить": за это могут назначить штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге) согласно части 1 той же статьи.

А за повторное нарушение в течение года наказание увеличивается на 5 МРП по каждому пункту.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также следует помнить о зонах с платными парковками, которые могут быть расположены в мегаполисах и крупных городах Казахстана.

За неуплату парковки автомобилисты рискуют получить наказание в размере 3 МРП или 9 189 тенге согласно пункту 4-1 597 статьи КоАП.

Нарушения пешеходов

Пешеходы, являясь участниками дорожного движения, также обязаны соблюдать ПДД.

Одно из основных правил безопасности – правильное пересечение проезжей части (улиц, перекрестков).

Однако также важно помнить, то нельзя:

идти вдоль дороги по проезжей части , если есть тротуар;

, если есть тротуар; создавать помехи движению машин, не связанные с вопросами обеспечения безопасности.

За несоблюдение этих и других правил ПДД пешеходы могут получить штраф в размере 2 МРП или 6 126 тенге согласно 615 статье КоАП. Наказание может оказаться в два раза больше за повторный проступок в течение года.

А если из-за нарушения пешехода был причинен вред здоровью или имуществу других участников движения (без признаков уголовного преступления), то штраф составит 10 МРП – 30 630 тенге.

Повторное нарушение в течение 12 месяцев грозит арестом на 3 суток и суммой наказания в 20 МРП – 61 260 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1949271-0201-kak-vyrastut-shtrafy-za-narushenie-pdd-v-kazahstane/