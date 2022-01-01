Курение и оскорбление в интернете: как изменятся размеры некоторых штрафов в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik / yanalya

Размеры месячного расчетного показателя (МРП) обычно определяются и устанавливаются ежегодно на 12 месяцев. О том, как в 2022 году МРП повлияет на административные штрафы для населения, читайте в материале NUR.KZ.

Месячный расчетный показатель с 1 января увеличился на 5%, в сравнении с 2021 годом, и достиг 3 063 тенге.

Это значит, что все показатели, определяемые на основе МРП, также станут дороже в денежном выражении. Это касается и различных административных штрафов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды правонарушений и суммы, которые казахстанцам придется за них заплатить.

Штрафы, связанные с соседями

При проживании в многоквартирных жилых домах важно соблюдать определенные правила, чтобы не вызывать дискомфорт у соседей.

Например, это касается уровня шума.

Если проводить ремонтные работы или застолья в будни с 22:00 до 09:00 и в выходные (праздничные) дни с 23:00 до 10:00 можно получить штраф в размере 5 МРП – это 15 315 тенге в текущем году.

Повторное нарушение обойдется уже в 10 МРП или 30 630 тенге. При этом съемщиков жилья могут досрочно выселить за подобные инциденты.

Иллюстративное фото: Freepik / gpointstudio

Также следует учитывать вопрос с курением в общественных местах: на детских площадках, в подъезде, во дворах и даже в своей машине с сидящим в ней ребенком.

При этом ограничения касаются даже кальянов, электронных сигарет и нагреваемого табака.

А штраф составит 15 МРП или 45 945 тенге на 2022 год. За повторное нарушение в течение года – 25 МРП или 76 575 тенге, согласно 441 статье Административного кодекса (КоАП).

Также нельзя появляться пьяным или употреблять алкоголь в общественных местах. За это последует штраф (440 статья КоАП) в размере 5 МРП или 15 315 тенге.

Повторное нарушение может составить 10 МРП (30 630 тенге) или арест на срок до 5 суток.

Оскорбление в интернете

Казахстанцам также следует помнить о правилах общения в социальных сетях и комментариях в интернете.

Так, наказание за оскорбление человека нецензурными выражениями грозит штрафом до 100 МРП или 306 300 тенге.

Вместо штрафа также могут быть назначены исправительные работы (на ту же сумму) или до 120 часов общественных работ, согласно 131 статье особенной части Уголовного кодекса.

Следует помнить, что также наказание можно получить за угрозы и клевету.

Иллюстративное фото: Freepik / yanalya

Штрафы из-за пандемии и ограничительных мер

Напомним, что нормы о ношении маски в общественных местах и соблюдении других мер защиты сохраняются даже для вакцинированных граждан.

За отсутствие маски им грозит штраф в размере 30 МРП, что равно 91 890 тенге.

А за покупку паспорта вакцинации вовсе грозит уголовное наказание (385 статья Уголовного кодекса).

При этом могут быть назначены:

штраф в размере до 160 МРП ( 490 080 тенге на текущий год);

на текущий год); или исправительные работы в том же размере;

привлечение к общественным работам на срок до 160 часов;

арест на срок до 40 суток.

То есть, вместе с ростом значений МРП увеличатся и суммы штрафов. Поэтому каждому казахстанцу следует ответственно подходить к вопросам безопасности и общественного порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948909-kurenie-i-oskorblenie-v-internete-kak-izmenyatsya-razmery-nekotoryh-administrativnyh-shtrafov-v-kazahstane/