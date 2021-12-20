Где находятся самые дорогие уличные парковки в мире

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Бесплатные парковки, особенно в крупных городах, становятся большой редкостью. Отчего же зависит стоимость уличной автопарковки, читайте в материале NUR.KZ

Стоимость автомобильных парковок в 48 столицах и некоторых крупных городах мира, а также наличие льгот для их жителей, изучили аналитики портала Picodi.

В исследовании сопоставлены цены за час парковки в будний день в платной зоне с ценой абонемента для жителей соответствующей зоны ограниченной парковки (они устанавливаются властями там, где высокий спрос, но количество мест ограничено).

Где самая дорогая и дешевая парковка

Самой дорогой парковка оказалась в Лондоне, где ее час достигает 11,29 $. Припарковать машину в центре города всегда дороже, чем на окраине или в спальных районах.

Второе место по дороговизне парковки у столицы Норвегии - Осло - 8,57 $, в Амстердаме цена не намного ниже - 8,55 $.

В столице Казахстана стоимость парковки не зависит от территориальной зоны. За час парковки здесь установлена фиксированная цена в 100 тенге (0,23 $), как и в Алматы.

Дешевле всего припарковать свою машину жителям Еревана, где за час парковки они платят 0,21 $.

В разрезе городов Средней Азии и Южного Кавказа самая дорогая часовая парковка зафиксирована в столице Грузии — 0,96 $ за час.

В Бишкеке за час парковки придется заплатить 0,29 $.

Инфографика: Picodi.com

Стоимость для жителей зоны платной парковки

Для жителей домов, где рядом расположены зоны платной парковки, есть свои привилегии. На них часто не распространяются ограничения по времени парковки. Также некоторым из них доступны более выгодные тарифы или абонементы, при условии, что они постоянно проживают в данном городе и там же платят налоги.

В таких городах, как Лиссабон, Рим, Буэнос-Айрес, Мехико, Тиране и Скопье, жители зоны платной парковки могут не платить за автостоянку, если припарковали свою машину недалеко от дома.

Автовладельцам города Нур-Султан, проживающим в зоне платной парковки, доступен абонемент за 18 000 тенге (42 $) в год, который позволит оставлять машину недалеко от дома. В Алматы такой абонемент стоит дешевле - всего 12 000 тенге (28 $).

К примеру, в Праге цена абонемента для резидентов страны колеблется от 27 $ до 54 $ в зависимости от зоны парковки, в Берлине — 12 $ (независимо от зоны).

Самые дорогие абонементы в Стокгольме (от 407 до 1 492 $), Риге (от 342 до 1 163 $) и Амстердаме (от 36 до 647 $).

Отсутствие льгот для автовладельцев

В 6 из 48 исследованных городов (Ереван, Тбилиси, Минск, Бишкек, Киев, Нью-Йорк) жители улиц с платной парковкой не имеют льгот. Они покупают абонемент на общих условиях или ищут другие места, где можно оставить свой автомобиль.

Зоны платной парковки не охватывают всю территорию города, чаще они составляют лишь небольшую его часть. В Варшаве это территория составляет всего лишь 8% от площади города, в Праге — 21%, в Берлине — 5%.

Но в Париже зона платной парковки охватывает весь город.

Напомним, что бесплатно оставлять свои машины на парковках в городе Алматы могут участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, а также инвалиды I и II группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947433-gde-nahodyatsya-samye-dorogie-ulichnye-parkovki-v-mire/