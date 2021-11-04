Как получить квартиру в аренду за 5 тыс. тенге в месяц в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: Freepik

Найти жилье в условиях роста цен становится сложной задачей. Особенно это касается молодых специалистов. О том, кто и как может получить квартиру в аренду за небольшую плату, читайте в материале Нурфин.

Жилье в Казахстане стремительно дорожает. При этом процесс роста цен на первичную и вторичную недвижимость отражается и на стоимости аренды.

В результате, не все могут позволить себе даже временное жилье в городах Казахстана.

Чтобы помочь молодым специалистам, с 2019 года была внедрена программа аренды без права выкупа. Она подразумевает возможность платить за жилье от 5 до 15 000 тенге в месяц в течение 5 лет.

Действует эта программа в трех мегаполисах страны.

С 5 по 10 ноября 2021 года начинается прием заявок в Нур-Султане. Об этом сообщает сайт столичного акимата.

Иллюстративное фото: Freepik / pressfoto

Требования к кандидатам

Получить жилье за 5-10 тыс. тенге могут молодые специалисты в возрасте до 29 лет (на момент подачи заявления). При этом есть дополнительные требования, по которым участникам будут ставить баллы.

Так, кандидат на получение арендного жилья должен соответствовать следующим пунктам:

образование – подходят школьные аттестаты (за 11 лет), дипломы техучилищ, колледжей и вузов;

– подходят школьные аттестаты (за 11 лет), дипломы техучилищ, колледжей и вузов; семья – заявки могут подать одинокие или женатые казахстанцы, при этом супруги могут подать отдельные заявки от себя;

– заявки могут подать одинокие или женатые казахстанцы, при этом супруги могут подать отдельные заявки от себя; работа – необходимо наличие официального трудоустройства;

– необходимо наличие официального трудоустройства; платежеспособность – подающий заявку человек должен получать не менее 40 МРП ( 116 680 тенге ) по трудовому договору (до вычета налогов и других платежей) за последние полгода, включая пособия. При этом доход супруга может быть меньше указанного;

– подающий заявку человек должен получать не менее 40 МРП ( ) по трудовому договору (до вычета налогов и других платежей) за последние полгода, включая пособия. При этом доход супруга может быть меньше указанного; прописка – должна быть постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в столице или в том городе, где будет открыта программа;

– должна быть постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в столице или в том городе, где будет открыта программа; отсутствие жилья – за последние 2 года заявитель или члены его семьи не должны иметь собственной жилой недвижимости или по аренде с правом выкупа.

Следует отметить, что при участии в программе аренды без права выкупа казахстанцы могут потерять очередь на получение жилья в акимате.

Также в балловой оценке кандидатов будут учитываться наличие наград, грамот и благодарственных писем в рамках профессии.

Куда и какие сдавать документы

Прием документов по столичной программе арендного жилья будет производиться только онлайн с помощью ЭЦП.

Кандидатам необходимо предоставить документы через портал qatysu.zhilfond.kz с 9:00 часов 4 ноября до 23:59 часов 11 ноября 2021 года.

Чтобы участвовать в программе аренды без права выкупа, необходимо собрать определенный список документов. Он представлен в данной таблице.

Какие справки и документы нужно собрать. Источник: qatysu3.zhilfond.kz

Жителям Алматы и Шымкента для участия в данной программе необходимо дождаться официального объявления о приеме заявок.

Напомним, что в Казахстане существуют различные программы по аренде жилья с правом выкупа и без него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1940254-kak-poluchit-kvartiru-v-arendu-za-5-tys-tenge-v-mesyats-v-megapolisah-kazahstana/