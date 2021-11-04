Как получить квартиру в аренду за 5 тыс. тенге в месяц в мегаполисах Казахстана

Найти жилье в условиях роста цен становится сложной задачей. Особенно это касается молодых специалистов. О том, кто и как может получить квартиру в аренду за небольшую плату, читайте в материале Нурфин.
Жилье в Казахстане стремительно дорожает. При этом процесс роста цен на первичную и вторичную недвижимость отражается и на стоимости аренды.
В результате, не все могут позволить себе даже временное жилье в городах Казахстана.
Чтобы помочь молодым специалистам, с 2019 года была внедрена программа аренды без права выкупа. Она подразумевает возможность платить за жилье от 5 до 15 000 тенге в месяц в течение 5 лет.
Действует эта программа в трех мегаполисах страны.
С 5 по 10 ноября 2021 года начинается прием заявок в Нур-Султане. Об этом сообщает сайт столичного акимата.
Требования к кандидатам
Получить жилье за 5-10 тыс. тенге могут молодые специалисты в возрасте до 29 лет (на момент подачи заявления). При этом есть дополнительные требования, по которым участникам будут ставить баллы.
Так, кандидат на получение арендного жилья должен соответствовать следующим пунктам:
- образование – подходят школьные аттестаты (за 11 лет), дипломы техучилищ, колледжей и вузов;
- семья – заявки могут подать одинокие или женатые казахстанцы, при этом супруги могут подать отдельные заявки от себя;
- работа – необходимо наличие официального трудоустройства;
- платежеспособность – подающий заявку человек должен получать не менее 40 МРП (116 680 тенге) по трудовому договору (до вычета налогов и других платежей) за последние полгода, включая пособия. При этом доход супруга может быть меньше указанного;
- прописка – должна быть постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в столице или в том городе, где будет открыта программа;
- отсутствие жилья – за последние 2 года заявитель или члены его семьи не должны иметь собственной жилой недвижимости или по аренде с правом выкупа.
Следует отметить, что при участии в программе аренды без права выкупа казахстанцы могут потерять очередь на получение жилья в акимате.
Также в балловой оценке кандидатов будут учитываться наличие наград, грамот и благодарственных писем в рамках профессии.
Куда и какие сдавать документы
Прием документов по столичной программе арендного жилья будет производиться только онлайн с помощью ЭЦП.
Кандидатам необходимо предоставить документы через портал qatysu.zhilfond.kz с 9:00 часов 4 ноября до 23:59 часов 11 ноября 2021 года.
Чтобы участвовать в программе аренды без права выкупа, необходимо собрать определенный список документов. Он представлен в данной таблице.
Жителям Алматы и Шымкента для участия в данной программе необходимо дождаться официального объявления о приеме заявок.
Напомним, что в Казахстане существуют различные программы по аренде жилья с правом выкупа и без него.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1940254-kak-poluchit-kvartiru-v-arendu-za-5-tys-tenge-v-mesyats-v-megapolisah-kazahstana/