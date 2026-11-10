Изменить порядок выплаты пенсии хотят для казахстанцев, проживающих за рубежом

В Казахстане собираются уточнить порядок пенсионного обеспечения граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, в Курултай внесен проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс, уточняющий порядок пенсионного обеспечения граждан Казахстана, выехавших на постоянное место жительства за пределы страны.

"Согласно законопроекту, получение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту за рубежом предполагается осуществлять при условии ежегодного подтверждения того, что гражданин не получает аналогичную пенсию в государстве проживания.

Непредставление такого подтверждения может повлечь отказ в назначении выплат либо приостановление их предоставления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 18 мая 2026 года Конституционный Суд принял нормативное постановление № 79-НП.

Суд указал, что постоянное проживание на территории Казахстана не может являться обязательным условием назначения государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту гражданам Республики Казахстан при соблюдении ими иных установленных законом требований.

Вместе с тем Конституционный Суд разграничил условия возникновения права на пенсионное обеспечение и основания прекращения выплат.

"В частности, выезд на постоянное место жительства за пределы страны имеет юридическое значение применительно к лицам, для которых постоянное проживание в Казахстане предусмотрено законом в качестве условия назначения соответствующих выплат", - сообщили в суде.

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