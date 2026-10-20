В пять раз больше: казахстанцы стали массово переводить пенсионные деньги частным компаниям
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В Казахстане значительно увеличились объем и количество переводов пенсионных накоплений в частное управление, передает NUR.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.
По данным Первого кредитного бюро, по итогам сентября граждане перевели из ЕНПФ в пользу управляющих инвестиционными портфелями (УИП) 58,3 млрд тенге. Это в 5,1 раз больше, чем в предыдущем месяце. Уточняется, что расчеты были сделаны на основе данных пенсионного фонда.
"Наряду с объемом значительно увеличилось и количество переводов - в 3,1 раза к августу, до 39,8 тыс. единиц. В свою очередь численность получателей выросла трехкратно и достигла 36,7 тыс. человек. Таким образом, на одного получателя пришлось 1,1 перевода (вкладчик может распределять средства в разных пропорциях среди нескольких управляющих)", - посчитали аналитики.
Отмечается, что и объем, и количество переводов установили рекорды с января 2021 года, за все время существования нормы по переводу пенсионных денег в УИП. При этом текущие скачки - не первые за последнее время. В предыдущий раз показатели резко шли вверх в июне, после чего находились на примерно той же отметке еще два месяца.
"Очевидно, что оживлению переводов способствуют последние законодательные изменения. 7 сентября вкладчикам ЕНПФ разрешили передавать частным компаниям все пенсионные накопления.
Незадолго до этого, 6 июня, пороги достаточности для изъятия средств на жилье и лечение подняли сразу на 79% и более. В результате перевод накоплений в УИП остался практически единственным доступным инструментом распоряжения пенсионными деньгами", - подчеркнули в бюро.
Напомним, в сентябре в Казахстане начали действовать новые правила управления пенсионными накоплениями. В частности, граждане теперь могут передать 100% своих пенсионных средств частной компании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2445393-v-pyat-raz-bolshe-kazahstancy-stali-massovo-perevodit-pensionnye-dengi-chastnym-kompaniyam/
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