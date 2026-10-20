В пять раз больше: казахстанцы стали массово переводить пенсионные деньги частным компаниям

В Казахстане значительно увеличились объем и количество переводов пенсионных накоплений в частное управление, передает NUR.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По данным Первого кредитного бюро, по итогам сентября граждане перевели из ЕНПФ в пользу управляющих инвестиционными портфелями (УИП) 58,3 млрд тенге. Это в 5,1 раз больше, чем в предыдущем месяце. Уточняется, что расчеты были сделаны на основе данных пенсионного фонда.

"Наряду с объемом значительно увеличилось и количество переводов - в 3,1 раза к августу, до 39,8 тыс. единиц. В свою очередь численность получателей выросла трехкратно и достигла 36,7 тыс. человек. Таким образом, на одного получателя пришлось 1,1 перевода (вкладчик может распределять средства в разных пропорциях среди нескольких управляющих)", - посчитали аналитики.

Отмечается, что и объем, и количество переводов установили рекорды с января 2021 года, за все время существования нормы по переводу пенсионных денег в УИП. При этом текущие скачки - не первые за последнее время. В предыдущий раз показатели резко шли вверх в июне, после чего находились на примерно той же отметке еще два месяца.

"Очевидно, что оживлению переводов способствуют последние законодательные изменения. 7 сентября вкладчикам ЕНПФ разрешили передавать частным компаниям все пенсионные накопления.

Незадолго до этого, 6 июня, пороги достаточности для изъятия средств на жилье и лечение подняли сразу на 79% и более. В результате перевод накоплений в УИП остался практически единственным доступным инструментом распоряжения пенсионными деньгами", - подчеркнули в бюро.

Напомним, в сентябре в Казахстане начали действовать новые правила управления пенсионными накоплениями. В частности, граждане теперь могут передать 100% своих пенсионных средств частной компании.

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