Калькулятор для проверки уровня благосостояния стал недоступен для многих казахстанцев

Некоторые казахстанцы не могут воспользоваться запущенным в приложении eGovMobile калькулятором оценки благосостояния семьи, который был представлен только накануне, передает NUR.KZ.

Сегодня мы писали, что в мобильном приложении eGov Mobile официально появился калькулятор оценки благосостояния семьи. Отмечалось, что инструмент был запущен в рамках перехода к адресному предоставлению отдельных мер государственной поддержки, который начнется с 1 января 2027 года.

Калькулятор должен был позволить гражданам ознакомиться с критериями оценки и определить уровень благосостояния семьи. Всего для оценки используется более 59 показателей по шести направлениям.

Однако жители Казахстана в Сети начали делиться информацией о том, что не могут воспользоваться калькулятором, так как он доступен лишь для тех, кто уже получает пособия.

Корреспондент NUR.KZ протестировал услугу в приложении eGov Mobile. Действительно, сейчас при попытке воспользоваться сервисом появляется сообщение об ограничении доступа. В одном из случаев всплывает уведомление о том, что калькулятор доступен только гражданам, которые уже получают социальные выплаты и пособия.

При этом, если предпринять новую попытку воспользоваться услугой, приложение может показать белый экран без каких-либо уведомлений. Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения с просьбой прокомментировать решение.

Напомним, несколько дней назад в стране презентовали калькулятор благополучия, который определит уровень казахстанцев от А до Е - для примера проверили данные министра труда и соцзащиты Аскарбека Ертаева.

Уведомление при попытке воспользоваться калькулятором. Скрин: приложение eGov Mobile

Выплата пособий по новой системе в Казахстане

Напомним, изменения, которые вступят в силу с 1 января 2027 года, предусматривают разделение семей на несколько категорий. Мы писали, кого из казахстанцев будут относить к категориям А (богатые) B (состоятельные), C (с доходом от 305 тыс.), а также D (на границе бедности) и Е (самая уязвимая категория).

Помимо этого, мы рассказывали, как понять, в какую категорию благополучия входит семья в Казахстане. А в правительстве заявили, что некоторые граждане уже начали самостоятельно отказываться от пособий.

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