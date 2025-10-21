jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Марлен Мауленкулов
      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      Прием заявок для получения 1,5 млн тенге на открытие бизнеса стартовал в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина передает пачку долларов другому мужчине
      Деньги. Иллюстративное фото: Krisanapong Detraphiphat/Getty Images

      Казахстанцы могут получить финансовую помощь до 1,5 млн тенге на открытие своего дела. Подобные меры поддержки действуют сразу в нескольких регионах. Кто может участвовать, читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • С 20 октября по 3 ноября 2025 года в Казахстане принимаются заявки на получение государственного гранта в размере 1 572 800 тенге для открытия бизнеса.
      • Гранты доступны в 9 регионах страны для определенных категорий граждан, включая безработных, индивидуальных предпринимателей и лиц из льготных социальных групп.
      • Средства гранта можно использовать на приобретение оборудования, инвентаря, животных, растений и аренду помещений, но не на потребительские цели или погашение кредитов.

      С 20 октября по 3 ноября 2025 года на платформе business.enbek.kz проводится прием заявок на получение государственного гранта для реализации своей бизнес-идеи.

      Как отмечается на самой платформе, сумма выделяемого безвозмездного гранта составит 400 месячных расчетных показателей (МРП), что на 2025 год равно 1 572 800 тенге. Это средства, которые могут послужить стартовым капиталом для начала своего бизнеса.

      Всего выделено 270 мест в 9 регионах страны: в Шымкенте и областях Абай, Ұлытау, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская.

      Но для получения гранта нужно соответствовать некоторым критериям.

      Кому выдается грант

      Как отмечается в источнике, участвовать в конкурсе могут казахстанцы, которые соответствуют следующим требованиям:

      1. имеют статус зарегистрированных безработных или являются индивидуальными предприниматели (срок регистрации до трех лет);
      2. относятся к льготным социальным категориям (лица с инвалидностью, с действующим статусом "кандас" или воспитывающие ребенка с инвалидностью, межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных или супруг/супруга из многодетных семей, а также получатели пособия по потере кормильца);
      3. имеют сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трех лет;
      4. не являются на момент проверки статуса участниками активных мер содействия занятости, кроме участников добровольного переселения (с юга на север).

      При соответствии этим требованиям казахстанцы могут подать заявку на грант.

      Банка с деньгами стоит рядом с часами
      Смартфон и монеты. Иллюстративное фото: kirisa99/Getty Images

      На что можно потратить деньги

      "Гранты выдаются только на развитие следующих направлений: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

      Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции", – отмечается в источнике.

      Как подать заявку

      Для участия в конкурсе казахстанцам, которые соответствуют указанным критериям, нужно зарегистрироваться на платформе business.enbek.kz. Далее составляется бизнес-план (можно составить по соответствующему шаблону на портале), который сдается вместе с заявкой на грант.

      В случае успешного заполнения заявки поступит уведомление о проведении заседания комиссии, на котором каждый участник должен презентовать свой проект. И если казахстанцы пройдут отбор, то им нужно будет предоставить реквизиты и подписать соответствующий договор – деньги поступят на указанный счет.

      Следует отметить, что в течение одного года получатели гранта должны предоставлять ежеквартальные отчеты о целевом использовании средств – всего подается четыре таких отчета.

      Ранее сообщалось, что в Алматы поддержат бизнес в период внедрения нового Налогового кодекса.

      Также важно помнить, что есть и другие способы получения финансирования для развития своего бизнеса.

      А для тех, кто только задумывается о предпринимательстве, есть список из 10 идей для открытия своего дела.

