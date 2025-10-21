Прием заявок для получения 1,5 млн тенге на открытие бизнеса стартовал в Казахстане

Казахстанцы могут получить финансовую помощь до 1,5 млн тенге на открытие своего дела. Подобные меры поддержки действуют сразу в нескольких регионах. Кто может участвовать, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 20 октября по 3 ноября 2025 года в Казахстане принимаются заявки на получение государственного гранта в размере 1 572 800 тенге для открытия бизнеса.

Гранты доступны в 9 регионах страны для определенных категорий граждан, включая безработных, индивидуальных предпринимателей и лиц из льготных социальных групп.

Средства гранта можно использовать на приобретение оборудования, инвентаря, животных, растений и аренду помещений, но не на потребительские цели или погашение кредитов.

С 20 октября по 3 ноября 2025 года на платформе business.enbek.kz проводится прием заявок на получение государственного гранта для реализации своей бизнес-идеи.

Как отмечается на самой платформе, сумма выделяемого безвозмездного гранта составит 400 месячных расчетных показателей (МРП), что на 2025 год равно 1 572 800 тенге. Это средства, которые могут послужить стартовым капиталом для начала своего бизнеса.

Всего выделено 270 мест в 9 регионах страны: в Шымкенте и областях Абай, Ұлытау, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская.

Но для получения гранта нужно соответствовать некоторым критериям.

Кому выдается грант

Как отмечается в источнике, участвовать в конкурсе могут казахстанцы, которые соответствуют следующим требованиям:

имеют статус зарегистрированных безработных или являются индивидуальными предприниматели (срок регистрации до трех лет); относятся к льготным социальным категориям (лица с инвалидностью, с действующим статусом "кандас" или воспитывающие ребенка с инвалидностью, межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных или супруг/супруга из многодетных семей, а также получатели пособия по потере кормильца); имеют сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трех лет; не являются на момент проверки статуса участниками активных мер содействия занятости, кроме участников добровольного переселения (с юга на север).

При соответствии этим требованиям казахстанцы могут подать заявку на грант.

Смартфон и монеты. Иллюстративное фото: kirisa99/Getty Images

На что можно потратить деньги

"Гранты выдаются только на развитие следующих направлений: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции", – отмечается в источнике.

Как подать заявку

Для участия в конкурсе казахстанцам, которые соответствуют указанным критериям, нужно зарегистрироваться на платформе business.enbek.kz. Далее составляется бизнес-план (можно составить по соответствующему шаблону на портале), который сдается вместе с заявкой на грант.

В случае успешного заполнения заявки поступит уведомление о проведении заседания комиссии, на котором каждый участник должен презентовать свой проект. И если казахстанцы пройдут отбор, то им нужно будет предоставить реквизиты и подписать соответствующий договор – деньги поступят на указанный счет.

Следует отметить, что в течение одного года получатели гранта должны предоставлять ежеквартальные отчеты о целевом использовании средств – всего подается четыре таких отчета.

