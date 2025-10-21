Прием заявок для получения 1,5 млн тенге на открытие бизнеса стартовал в Казахстане
Опубликовано:
Казахстанцы могут получить финансовую помощь до 1,5 млн тенге на открытие своего дела. Подобные меры поддержки действуют сразу в нескольких регионах. Кто может участвовать, читайте на NUR.KZ.
- С 20 октября по 3 ноября 2025 года в Казахстане принимаются заявки на получение государственного гранта в размере 1 572 800 тенге для открытия бизнеса.
- Гранты доступны в 9 регионах страны для определенных категорий граждан, включая безработных, индивидуальных предпринимателей и лиц из льготных социальных групп.
- Средства гранта можно использовать на приобретение оборудования, инвентаря, животных, растений и аренду помещений, но не на потребительские цели или погашение кредитов.
С 20 октября по 3 ноября 2025 года на платформе business.enbek.kz проводится прием заявок на получение государственного гранта для реализации своей бизнес-идеи.
Как отмечается на самой платформе, сумма выделяемого безвозмездного гранта составит 400 месячных расчетных показателей (МРП), что на 2025 год равно 1 572 800 тенге. Это средства, которые могут послужить стартовым капиталом для начала своего бизнеса.
Всего выделено 270 мест в 9 регионах страны: в Шымкенте и областях Абай, Ұлытау, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская.
Но для получения гранта нужно соответствовать некоторым критериям.
Кому выдается грант
Как отмечается в источнике, участвовать в конкурсе могут казахстанцы, которые соответствуют следующим требованиям:
- имеют статус зарегистрированных безработных или являются индивидуальными предприниматели (срок регистрации до трех лет);
- относятся к льготным социальным категориям (лица с инвалидностью, с действующим статусом "кандас" или воспитывающие ребенка с инвалидностью, межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных или супруг/супруга из многодетных семей, а также получатели пособия по потере кормильца);
- имеют сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трех лет;
- не являются на момент проверки статуса участниками активных мер содействия занятости, кроме участников добровольного переселения (с юга на север).
При соответствии этим требованиям казахстанцы могут подать заявку на грант.
На что можно потратить деньги
"Гранты выдаются только на развитие следующих направлений: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.
Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции", – отмечается в источнике.
Как подать заявку
Для участия в конкурсе казахстанцам, которые соответствуют указанным критериям, нужно зарегистрироваться на платформе business.enbek.kz. Далее составляется бизнес-план (можно составить по соответствующему шаблону на портале), который сдается вместе с заявкой на грант.
В случае успешного заполнения заявки поступит уведомление о проведении заседания комиссии, на котором каждый участник должен презентовать свой проект. И если казахстанцы пройдут отбор, то им нужно будет предоставить реквизиты и подписать соответствующий договор – деньги поступят на указанный счет.
Следует отметить, что в течение одного года получатели гранта должны предоставлять ежеквартальные отчеты о целевом использовании средств – всего подается четыре таких отчета.
Ранее сообщалось, что в Алматы поддержат бизнес в период внедрения нового Налогового кодекса.
Также важно помнить, что есть и другие способы получения финансирования для развития своего бизнеса.
А для тех, кто только задумывается о предпринимательстве, есть список из 10 идей для открытия своего дела.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2299200-priem-zayavok-dlya-polucheniya-1-5-mln-tenge-na-otkrytie-biznesa-startoval-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах