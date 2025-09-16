"Теперь всех считать нарушителями?": эксперты боятся, что казахстанцам придется доказывать право на пенсию

Эксперты беспокоятся, что из-за пересмотра правил выплат пенсии под удар могут попасть и добросовестные граждане, которые решили провести старость за границей рядом с детьми, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, казахстанским пенсионерам возможно придется доказывать свое право на пенсию, если их заподозрят в наличии второго гражданства. В Минтруда уверяют, инициатива направлена на борьбу со случаями начисления двойных пенсий.

Но эксперты опасаются, что под удар могут попасть и добросовестные граждане, которые просто решили провести старость за границей рядом с детьми. По их словам, пока непонятно, о каких выплатах идет речь: государственных или накопительных.

Эксперты считают несправедливым, что человек, всю жизнь работавший в Казахстане, рискует остаться без пенсии только потому, что решил провести старость за рубежом. Многие уезжают к детям и могут столкнуться с такой проблемой. К тому же, доказать отсутствие нарушений будет непросто.

"Почему теперь нужно всех считать нарушителями изначально? Почему должна быть изначально презумпция виновности у всех? И только каждый сам должен теперь доказывать, что он не верблюд, что у него нет второго гражданства. А попробуй, докажи? Вы как государство, у вас обалденные ресурсы, вы можете официально на государственном уровне сделать запрос в то государство и получить ответ", - считает юрист Сергей Уткин.

По словам специалистов, казахстанцы, которые сейчас выходят на пенсию, в основном рассчитывают не на накопительные выплаты, а на солидарные, формируемые за счет бюджета, а это тяжелая нагрузка для госказны.

"Я так понимаю, что сейчас речь идет об этой вот базовой и солидарной части пенсии. Тогда понятно, почему, за счет чего сыр-бор. Сыр-бор за счет того, что это выплаты не из пенсионного фонда, а из бюджета. Это один из способов, по крайней мере, попытаться заткнуть эту дыру", - высказался финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

Напомним, на прошлой неделе глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова прокомментировала возможность пересмотра порядка выдачи пенсий некоторым гражданам.

"На портале "Открытые НПА" (размещено - прим. ред.) как раз таки для того, чтобы обсудить с обществом и принять это решение. Сегодня у нас выявлены факты, когда пенсионеры, не проживая на территории Казахстана и выехав за пределы РК, имеют второе гражданство. Есть факты, когда под видом двойного гражданства получали пенсии и в России, Узбекистане, и в Казахстане. Поэтому ужесточение идет полное - и касательно пенсионеров мы будем требовать регистрации по месту жительства", - пояснила Светлана Жакупова.

Временные выезды, по ее данным, фиксироваться при этом не будут.

Также в Казахстане обсуждается возможность прекращения назначения пенсий и пособий гражданам без прописки. Ожидается, что такая мера положительно повлияет на бюджет страны. Подробности читайте в нашем материале Добавим, в Казахстане также предусмотрена приостановка пенсионных выплат, если счет казахстанца остается неактивным несколько месяцев. Что делать, если произошла такая ситуация, мы рассказывали здесь. Между тем отметим, что по закону каждый житель Казахстане обязан иметь постоянную прописку, а проживание без нее является административным правонарушением.

