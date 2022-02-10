Выплата половины аренды за счет государства: как и когда будет запущена программа

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Поддержка казахстанцев за счет оплаты части их арендного жилья – новая мера, направленная для оказания помощи населению. О том, кто может участвовать и какие условия предусмотрены, читайте в материале NUR.KZ.

Чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет казахстанцев, был предложен законопроект об утверждении "Правил назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде".

Согласно сообщению председателя АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимовой, данный механизм поддержки населения практически готов и будет запущен в мае 2022 года.

Как будет оказана помощь

Меры государственной поддержки подразумевают безвозмездную компенсацию казахстанским семьям, арендующим жилье. При этом выплаты не затронут расходы на коммунальные услуги.

То есть 50% от стоимости аренды будут покрыты государством, а остальная часть – самими казахстанцами.

"Таким образом, если нуждающаяся семья арендует квартиру за 120 тысяч тенге, то 60 тысяч она будет оплачивать самостоятельно из собственных средств и 60 тысяч тенге будет направляться за счет бюджетных средств", – сообщает Ляззат Ибрагимова.

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При этом отмечается, что нельзя арендовать жилье у:

супругов, включая бывших;

близких родственников – у родителей (родителя), детей, усыновителей (удочерителей), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков.

Кто может участвовать

Следует отметить, что участники программ по аренде жилья с правом выкупа и без него не могут претендовать на данную компенсацию.

Она предусмотрена только для тех, кто арендует жилье в частном жилищном фонде (у физлиц) и состоит в очереди на выдачу жилья.

Также участники должны принадлежать одной из 4 категорий:

лица, имеющие инвалидность 1 или 2 группы; семьи, которые имеют или воспитывают детей-инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; многодетные матери, имеющие награды («Алтын алқа», «Күміс алқа», звание «Мать-героиня», ордены «Материнская слава» I и II степени), а также многодетные семьи.

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При соответствии данным критериям к заявителю также выдвигается требование по уровню дохода: не более одного прожиточного минимума (36 018 тенге на 2022 год) на члена семьи за последние 6 месяцев.

При расчете уровня дохода семьи-участника программы будут учитываться:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: зарплаты, премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме, их размер будет определяться на основании перечислений в ЕНПФ;

доходы от пенсионных и социальных выплат, кроме государственной адресной социальной помощи;

доходы от предпринимательской деятельности, которые будут определяться на основе налоговых деклараций.

Максимальные размеры выплат

Планируемые суммы максимальных размеров арендных платежей будут зависеть от региона и состава семьи.

Так, суммы максимальных компенсаций на 2022 год указаны в следующей таблице по отдельным регионам.

Стоимость компенсационных выплат по регионам РК. Источник: АО "Отбасы банк"

Также имеются требования к площади арендуемого жилья, размер которого зависит от количества людей:

от 1 до 3 человек – не более 40 квадратных метров;

от 4 до 5 членов семьи – не более 60 квадратных метров;

от 6 человек и более – до 80 квадратных метров.

Даже если площадь жилья окажется больше, то к выплате все равно подлежат только 50% от указанных критериев.

То есть, если семья из 3 человек снимает квартиру площадью в 45 квадратных метров, то выплаты положены только для 20 квадратных метров. То есть, ровно половине от максимального критерия для 3 человек.

Отмечается, что казахстанцы смогут подать заявку через сайт Обасы банка. Срок рассмотрения должен занять не более 10 рабочих дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1955295-vyplata-poloviny-arendy-za-schet-gosudarstva-kak-i-kogda-budet-zapuschena-programma-v-kazahstane/