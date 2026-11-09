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      Кристина Райсвих
      Редактор

      Программу развития страхования утвердили в Казахстане: что изменится для владельцев жилья

      Опубликовано:

      Мужчина дает женщине листок и бумагу для подписания
      Оформление страховки. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Казахстане утвердили программу развития страхового рынка до 2030 года. Она предусматривает обязательную страховку жилья от природных катастроф и новые услуги, передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

      Страховой рынок Казахстана ждет масштабное обновление: будет расширена защита жилья, упрощено получение выплат и привлечение на рынок новых участников.

      Страховка на случай катастроф

      В Казахстане утвердили программу развития страхового рынка на 2026-2030 годы. Одним из ее направлений станет защита жилой недвижимости от природных катастроф.

      "Главная задача программы - сделать страхование реальным и доступным инструментом защиты граждан и предпринимателей. Страховка должна помогать семье справляться с непредвиденными расходами, сохранять жилье и накопления, а бизнесу - продолжать работу даже при наступлении серьезных рисков.

      Для этого программой предусмотрено повышение качества страховых услуг, расширение выбора продуктов, упрощение получения выплат и усиление защиты прав потребителей", - отмечают в ведомстве.

      Речь идет о введении обязательного страхования жилья от землетрясений, паводков и лесных пожаров. Новую систему собираются запускать постепенно: сначала в пилотном режиме в трех областях, а затем еще в 16 регионах, подверженных катастрофическим рискам.

      В случае повреждения или утраты недвижимости собственники смогут рассчитывать на страховую компенсацию.

      Больше возможностей для владельцев полисов

      Изменения коснутся и добровольного страхования. В частности, расширят выбор медицинских и пенсионных продуктов.

      Добровольное медицинское страхование будут развивать в дополнение к ОСМС. Также будет предложено казахстанцам новые варианты пенсионных аннуитетов - гарантированные, инвестиционно-связанные и гибридные.

      Отдельное внимание уделят процедуре получения страховых выплат. Договоры добровольного страхования можно будет оформлять в электронном виде, а урегулировать страховые случаи - онлайн.

      Потребителям также хотят упростить выбор страховой компании. Для этого предусмотрено развитие маркетплейсов, где можно будет сравнивать условия и предложения разных страховщиков.

      Новые продукты для предпринимателей

      Программа предусматривает расширение страховой защиты малого и среднего бизнеса. Предпринимателям предложат решения для покрытия рисков, которые могут повлечь непредвиденные расходы или остановку работы.

      На рынке также намерены развивать исламское страхование, включая такафул и специальные продукты на принципах исламского финансирования.

      Изменения затронут и посредников. Страховые агенты смогут работать сразу с несколькими компаниями, однако для них введут более строгие требования к подготовке и ежегодному подтверждению квалификации. Деятельность неформальных помощников при оформлении выплат планируют регулировать через специальный реестр и раскрытие комиссионных вознаграждений.

      Конкуренция среди страховщиков может вырасти

      Еще одна задача программы - упростить выход на казахстанский рынок филиалов иностранных страховых и перестраховочных организаций. Основными критериями допуска станут финансовая устойчивость компаний и их кредитные рейтинги. Появление новых участников расширит ассортимент страховых продуктов и повысит качество обслуживания.

      Основания для развития отрасли уже есть: за последние пять лет активы страховых организаций выросли с 1,8 до 3,9 трлн тенге. Страховые премии увеличились с 815 млрд до 1,9 трлн тенге, а выплаты - со 127 до 461 млрд тенге.

      Однако доля активов страховщиков в ВВП страны пока составляет около 2,7%.

      "Реализация программы направлена на позиционирование страхования как привычного способа защиты финансового благополучия семьи и устойчивости бизнеса.

      Значительная часть предусмотренных мер получит законодательное закрепление: 12 из 18 стратегических инициатив планируется реализовать в проекте нового закона "О рынке страхования", который до конца года планируется внести на рассмотрение Курултая Республики Казахстан", - отметили в ведомстве.

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