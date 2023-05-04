Подать заявку на бесплатное лечение в санатории теперь можно онлайн в Казахстане

Медицинское обслуживание. Иллюстративное фото: pixabay.com

У граждан, которые нуждаются в санаторном лечении, теперь появилась возможность подать заявку на реабилитацию, не выходя из дома. Подробности о новом механизме узнали журналисты NUR.KZ.

Восстановление здоровья после серьезных травм и болезней может стоить казахстанцам больших денег. Однако отдельные категории граждан в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) могут рассчитывать на бесплатную реабилитацию, в том числе и в санаториях.

При этом отметим, что подать заявку на выдачу заключения в необходимости санаторно-курортного лечения теперь можно, не выходя из дома. Как сообщают в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), эта медицинская услуга была автоматизирована.

Казахстанцы, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, могут оформить ее на портале Электронного правительства или же в мобильном приложении eGov Mobile. К заявке необходимо приложить электронную копию результатов клинико-диагностических исследований согласно направленному диагнозу.

После ее рассмотрения казахстанец получит или санаторно-курортную карту, или отказ с объяснением причин.

После одобрения гражданин сможет получить бесплатное санаторно-курортное лечение, которое включает в себя комплексную лечебно-профилактическую помощь в специальных учреждениях, специализирующихся на предоставлении доступа к минеральным водам, лечебным грязевым ваннам, термальным источникам и другим подобным зонам.

При этом тип лечения, который будет оказан человеку, будет зависеть от его травмы или болезни, а также от наличия или отсутствия противопоказаний.

В том числе бесплатно пройти реабилитацию в санатории имеют возможность казахстанцы, переболевшие коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2019381-podat-zayavku-na-besplatnoe-lechenie-v-sanatorii-teper-mozhno-onlayn-v-kazahstane/