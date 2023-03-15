За сколько можно застраховать жилье в Казахстане и мире

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Застраховав жилую недвижимость, ее владелец создает себе "подушку безопасности". О том, сколько стоит страховка жилья в Казахстане и мире, узнали журналисты NUR.KZ.

В развитых странах рынок страхования недвижимости сформировался еще в середине прошлого века. Как отмечают специалисты СК Freedom Insurance, в Казахстане этот вид страховки, как и вся сфера в целом, еще находится на стадии развития, хотя и здесь уже заметен рост.

Недавнее разрушительное землетрясение в Турции и Сирии дало очередной толчок для сферы страхования. Многие казахстанцы хотят обезопасить себя от больших финансовых потерь, застраховав свою недвижимость.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день риск "землетрясение" в Казахстане имеет низкую вероятность наступления, но очень высокую возможность дорогостоящих последствий. Поэтому в большинстве случаев данный риск рассматривается индивидуально.

Такой подход используется не только в Казахстане, но и в других странах мира.

Страхование недвижимости в мире

Во всех странах работает один и тот же механизм страхования, хотя везде есть свои особенности.

Соединенные Штаты Америки (США)

В США страхование жилья занимает второе место по популярности после автострахования. Стоимость полиса составляет от 264 тыс. до 1,3 млн тенге в год.

Бразилия

Стандартный страховой пакет включает в себя защиту от краж со взломом, пожара, циклона, землетрясения, молнии, наводнения, терроризма и других катаклизмов. Такая страховка стоит около 42 642 тенге в год.

Япония

Здесь риск землетрясений довольно велик. При этом существуют два вида страхования имущества: от пожара и от землетрясения. Второй вариант используется как дополнение к первому и оформить его отдельно нельзя. А стоит такой полис от 20 934 до 104 994 тенге в год.

Турция

Здесь страховка бывает двух видов: обязательная и добровольная. К обязательной в том числе относится государственное страхование жилья от землетрясений. Но оно нужно только в сейсмоопасных регионах. Стоимость полиса варьируется от 23 227 до 69 683 тенге в год.

Австралия

Страхование жилья здесь на третьем месте после медицинского и автострахования. При заключении страхового договора можно выбрать подходящие риски, от их количества в договоре зависит и стоимость полиса, которая может составлять от 493 580 до 725 852 тенге в год.

Домик и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Германия

Страхование недвижимости происходит на добровольной основе. Исключением является только жилье, купленное в ипотеку. Стоимость базовой страховки может варьироваться от 23 326 до 139 957 тенге в год.

Великобритания

Страховать жилье от пожара, наводнения и других стихийных бедствий обязаны те, кто выплачивает ипотеку, и арендаторы. Стандартная страховка недвижимости стоит от 79 211 до 316 845 тенге в год. За доплату можно застраховать и другие постройки, например, беседку, гараж или сарай.

Испания

Страховка жилья здесь является добровольной, но 75% испанцев живут в застрахованном жилье. Базовый пакет покрывает не только ущерб от стихийных бедствий, но и даже вандализм. Причем оформить его могут как хозяин жилья, так и арендатор. Стоимость варьируется от 58 335 до 65 335 тенге в год.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Здесь за хозяев квартир платят страховку владельцы жилых комплексов. В частном же доме забота о страховании ложится на жильца. При этом законодательство не требует от домовладельцев страховать частное жилье, это личный выбор каждого. Стоит стандартная страховка от 23 988 до 179 916 тенге в год.

Таиланд

Страховка в стране может покрыть не только стоимость самого жилья, но и внутренней отделки. Как отмечают эксперты, из-за частых краж обычно жители оформляют страховку, защищающую именно от них. Впрочем, к ней можно добавить и защиту от стихийных бедствий. Такой полис будет стоить в районе 251 426 тенге в год.

Китай

Чаще всего граждане страхуют жилье от пожара и взрыва. Такая страховка покрывает даже мебель, торговую утварь и другой инвентарь. Реже жители Китая страхуются от катаклизмов. Стоимость полиса варьируется от 88 094 до 440 470 тенге в год.

Россия

Самым популярным считается страхование от пожаров и затопления. Однако чаще всего пользуются страховыми полисами жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Нижегородской области и Пермского края. Стоимость базовой страховки варьируется от 11 590 до 23 181 тенге в год.

Оформление страховки. Иллюстративное фото: pexels.com

Страхование недвижимости в Казахстане

Не смотря на то, что в Казахстане сфера страхования лишь набирает обороты, уже сейчас жители могут застраховать жилье от большинства возможных рисков.

Тарифы по страховым программам определяются индивидуально для каждого клиента. Размер страховой премии зависит от размеров страховой суммы и тарифной ставки, а также от объекта страхования и характера страхового риска.

Например, как подсчитали специалисты, страхование на год 1-комнатной квартиры в доме 2010 года постройки на 3 этаже будет стоить примерно 24 000 тенге.

При этом у полиса будет действовать безусловная франшиза. Это та сумма, которую страховщик не будет выплачивать клиенту. Здесь она будет равна 1% от стоимости жилья при любом из страховых случаев или 7% при полной утрате имущества.

Оформление страховки на недвижимость на первый взгляд может показаться невыгодной сделкой. Риски маловероятны, а деньги придется платить ежегодно. Однако всего одна страховая выплата может в один момент полностью перекрыть все затраты и убытки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2012948-za-skolko-mozhno-zastrahovat-zhile-v-kazahstane-i-mire/