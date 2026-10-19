Известную платформу по продаже брендовой одежды заблокировали в Казахстане

Известную платформу по продаже брендовой одежды Farfetch заблокировали в Казахстане. Сайт не исполнил уведомление камерального контроля, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщает Комитет госдоходов Министерства финансов, ведомство продолжает работу по обеспечению уплаты налогов иностранными интернет-платформами, которые работают на территории Казахстана.

По результатам налогового администрирования китайская компания Pinduoduo перечислила в бюджет 6,8 млрд тенге.

Кроме того, компания Anthropic, PBC, разработчик ИИ-ассистента Claude, уплатила 1,2 млрд тенге за предыдущие налоговые периоды. Сообщается, что компания исполнила уведомления, направленные по результатам камерального контроля.

"Законодательством предусмотрена возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам иностранных интернет-платформ, если они не исполняют требования налогового законодательства.

Так, Комитет направил уведомление камерального контроля оператору платформы Farfetch, зарегистрированному в Великобритании. Поскольку уведомление не было исполнено, доступ к интернет-ресурсу Farfetch на территории Казахстана ограничен", - заявили в КГД.

В ведомстве добавили, что такие меры применяются в установленном законодательством порядке ко всем иностранным интернет-платформам, которые подпадают под соответствующие требования и не исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом Казахстана.

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