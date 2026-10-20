Жалобы на ЖКХ и транспорт: куда можно позвонить в мегаполисах Казахстана
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Журналисты NUR.KZ собрали полезные контакты коммунальных служб, которыми можно воспользоваться при отключении электричества, воды, уличного освещения и по другим вопросам. Подробности в материале.
Жители мегаполисов Казахстана периодически сталкиваются со множеством вопросов к представителям жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.
В частности, это могут быть следующие проблемы:
- отключение электричества, горячей и холодной воды;
- отсутствие уличного освещения;
- некорректная работа общественного транспорта;
- неработающие светофоры;
- плохое состояние дорог и тротуаров;
- мусор во дворах, на улицах и в парках.
Если вы столкнулись с такими вопросами, то их можно задать, позвонив или написав в коммунальные службы.
На инфографиках ниже собраны полезные контакты для мегаполисов Казахстана – сохраняйте себе на всякий случай.
Полезные контакты коммунальных служб в Астане
Полезные контакты коммунальных служб в Алматы
Полезные контакты коммунальных служб в Шымкенте
Отдельное внимание рекомендуем обратить на такие номера как:
- 111 – сюда можно обращаться по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, бытового насилия и буллинга;
- 150 – это национальная линия доверия для казахстанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- 1424 – сюда можно сообщать о фактах коррупции или получить консультацию на эту тему.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2444568-zhaloby-na-zhkh-i-transport-kuda-mozhno-pozvonit-v-megapolisah-kazahstana/
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