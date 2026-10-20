Жалобы на ЖКХ и транспорт: куда можно позвонить в мегаполисах Казахстана

Журналисты NUR.KZ собрали полезные контакты коммунальных служб, которыми можно воспользоваться при отключении электричества, воды, уличного освещения и по другим вопросам. Подробности в материале.

Жители мегаполисов Казахстана периодически сталкиваются со множеством вопросов к представителям жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

В частности, это могут быть следующие проблемы:

отключение электричества, горячей и холодной воды;

отсутствие уличного освещения;

некорректная работа общественного транспорта;

неработающие светофоры;

плохое состояние дорог и тротуаров;

мусор во дворах, на улицах и в парках.

Если вы столкнулись с такими вопросами, то их можно задать, позвонив или написав в коммунальные службы.

На инфографиках ниже собраны полезные контакты для мегаполисов Казахстана – сохраняйте себе на всякий случай.

Полезные контакты коммунальных служб в Астане

Полезные контакты коммунальных служб Астаны. Инфографика: NUR.KZ

Полезные контакты коммунальных служб в Алматы

Полезные контакты коммунальных служб Алматы. Инфографика: NUR.KZ

Полезные контакты коммунальных служб в Шымкенте

Полезные контакты коммунальных служб Шымкента. Инфографика: NUR.KZ

Отдельное внимание рекомендуем обратить на такие номера как:

111 – сюда можно обращаться по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, бытового насилия и буллинга;

– сюда можно обращаться по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, бытового насилия и буллинга; 150 – это национальная линия доверия для казахстанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– это национальная линия доверия для казахстанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации; 1424 – сюда можно сообщать о фактах коррупции или получить консультацию на эту тему.

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