Нужно ли казахстанцам платить налог с продажи старых вещей на сайтах: в Минфине озвучили позицию

Министр финансов Казахстана Мади Такиев ответил на вопрос, нужно ли казахстанцам платить налог с продажи б/у вещей и как будут отслеживаться мелкие продажи, передает NUR.KZ.

"Налоговые органы готовят изменения, которые обяжут маркетплейсы и сервисы поиска исполнителей передавать государству данные о сделках пользователей, включая те, которые проходят мимо кассовых систем. И получается, что под цифровой контроль могут попасть и мелкие продажи обычных людей. Как собираются налоговые органы отслеживать эти мелкие продажи, как это будет работать и что это даст?" - задал вопрос журналист во время пресс-конференции кабмина.

"Даст дополнительные доходы. Мы работаем, чтобы искать дополнительные резервы, источники пополнения бюджета. Для этого сегодня используются разные инструменты, в том числе через информационные системы, которые в процессе разработки и мы уже дорабатываем, и в том числе с применением искусственного интеллекта. Основная наша цель – это саккумулировать все данные, которые есть у нас по всем юридическим, физическим и индивидуальным предпринимателям.

Далее мы будем выводить оттуда те доходы, которые получают эти люди. Это не косвенные доходы, это те прямые доходы, которые имеются. Поэтому все интернет-платформы, в том числе YouTube, TikTok и так далее, которые монетизируют деньги, они предоставляют нам информацию. Другие страны, с которыми у нас есть международные договора, они нам предоставляют определенную информацию", - говорит Мади Такиев.

По словам спикера, чем будет больше объем информации, тем легче будет "камералить" (проводить камеральную проверку - прим.ред.).

"Мы не камералили там списочно, то есть по одному, мы камералили в общем. Допустим, по итогам прошлого года Франция представила в списке 12 тысяч казахстанцев, которые имеют счета или дома во Франции. Мы просто наложили, какие они представили декларации, отражены ли эти суммы или не отражены. Таким же способом будет проводиться администрирование этих категорий налогоплательщиков", - сообщил спикер.

Журналист задал уточняющий вопрос, будет ли он обязан заплатить налог, если продает что-то старое на OLX?

"Нет, если у вас доход превысит. У нас там есть критерии. У вас должен быть доход более 12 МЗП. OLX мы тоже мониторим", - заключил министр.

Напомним, сегодня министр финансов Мади Такиев рассказал, что YouTube и TikTok будут предоставлять отчеты о казахстанцах, кто получает монетизацию с соцсетей.

Также ранее эксперт рассказывал, какие риски несет желание госорганов контролировать цифровую жизнь казахстанцев, усилив сбор данных о доходах через онлайн-платформы.

