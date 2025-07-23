Когда в Казахстане могут запретить покидать страну

В Казахстане при наличии долгов могут запретить покидать страну. Такая ситуация может быть из-за неоплаченных штрафов, задолженности по кредитам, налогам и алиментам. Подробности читайте на NUR.KZ.

Не секрет, что если не платить налоги в Казахстане, можно попасть под санкции со стороны государства – помимо пени, которая "накапает" на задолженность, гражданину могут арестовать банковские счета.

При этом не все должники осознают масштаб мер, которые государство может принять в отношении них. Как напомнили в ИС "Юрист", в Казахстане при наличии долгов возможен временный запрет на выезд за границу.

Такая санкция применяется к гражданам, которые допустили задолженность более 40 месячных расчетных показателей (МРП) (157 280 тенге в 2025 году), или просрочку по алиментам, кредитам и штрафам свыше 3 месяцев.

Как снять запрет на выезд за границу в Казахстане:

проверяем наличие долга через портал "Электронного правительства" или в приложении eGov mobile через специальный сервис в разделе "Путешествие, жизнь за границей и иммиграция";

погашаем задолженность – нужно оплатить штраф, налог, алименты или любой другой долг, из-за которого был наложен запрет;

сохраняем доказательства и уведомляем судебного исполнителя, который ввел запрет, о погашении задолженности;

получаем уведомление о снятии ограничения – запрет снимут только после того, как судебный исполнитель вынесет постановление и сообщит о нем;

проверяем статус – данные обновляются не сразу, поэтому задолженность лучше погасить как можно быстрее, чтобы не было проблем на границе.

В целом, чтобы не попасть в неудобное положение, казахстанцам стоит заранее проверять наличие долгов, своевременно оплачивать штрафы и налоги, и не стоит игнорировать письма и уведомления о наличии задолженности.

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