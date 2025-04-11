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"Казахстан не может превращаться в офшорную зону": Токаев о новом Налоговом кодексе

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Налоги
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о новом Налогом кодексе на встрече с общественностью Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями.

Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими. Большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других", - говорится в тексте выступления президента, который публикует Telegram-канал Акорды.

По его словам, изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса.

"Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса. Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону.

Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки. В настоящее время Парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов", - отметил глава государства.

Он добавил, что дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты.

"Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса. В первую очередь в такие непростые времена необходимо сохранять сплоченность. Народная мудрость гласит: "Ырыс ынтымақты Елге барады" ("Благополучие должно служить народу"). Важно сосредоточить наши усилия на достижении общих целей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее, на IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении ставки НДС в Казахстане и о расходах бюджета в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2235042-kazahstan-ne-mozhet-prevrashchatsya-v-ofshornuyu-zonu-tokaev-o-novom-nalogovom-kodekse/