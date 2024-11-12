Увеличат число казахстанцев с зарплатой в конвертах: эксперты о поправках в Налоговый кодекс

С нового года вступают в силу новеллы Налогового кодекса, которые кардинально отразятся на деятельности всех частных предприятий и на наемных работниках, в том числе, передает inbusiness.kz.

С 2025-го ставка социальных отчислений повышается с 3,5% до 5%, ставка социального налога с 9,5% до 11%, и обязательные пенсионные взносы работодателя повысятся с 1,5% до 2,5%.

Сегодня значительная налоговая нагрузка на бизнес препятствует выводу сотрудников из тени, и речь идет о цифрах в районе 2 млн человек, которые получают зарплату "в конвертах". Если эта нагрузка на фонд заработной платы повысится еще, то и добросовестная часть предпринимателей уйдет в тень, прогнозируют эксперты.

По мнению бизнес-сообщества, сейчас ситуация несколько усугубляется. Дело в том, что со стороны госорганов инициируются вопросы по повышению отчислений.

Касательно нагрузки на фонд оплаты труда - на сегодняшний день она составляет 16,5%. А 38,5% - это уже с учетом того, что работник со своего дохода платит, и фонда оплаты труда.

Кроме того, с 1 января вводится обязательное страхование для тех, кто занимается гражданским правовым характером и получает доходы. Они будут охвачены системой социального страхования.

Также в Минтруда напомнили о том, что с 1 января 2024 года пенсионные накопления работающих казахстанцев пополняются большими темпами за счет новых обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). ОПВР платят работодатели за своих работников за счет собственных средств по ставке 1,5%. С каждым годом ставка будет увеличиваться и в 2028 году дойдет до 5%.

В настоящее время работодатель одновременно оплачивает пенсию текущих пенсионеров через систему налогообложения и будущих пенсионеров через систему обязательных пенсионных взносов работодателя. По сути, один работодатель оплачивает две пенсии. Ставка ОПВР повышается в 2025 году с 1,5% до 2,5%.

В дальнейшем ставки продолжат расти ежегодно, пока не достигнут 5% в 2028 году. Первые платежи за счет обязательных пенсионных взносов работодателя начнутся только в 2038 году.

Отмечено, что в Казахстане налоговая нагрузка на фонд оплаты труда составляет 37-44%, что выше, чем в странах ОЭСР (33-39%), где доходы и уровень жизни гораздо выше. Поэтому необходим тщательный анализ адекватности налоговой нагрузки с участием бизнеса и работников. Повышение единого платежа с 21,5% до 23,8% негативно скажется на малом бизнесе, где фиксированная маржа составляет 10-20%.

Также с 2025 года вводятся социальные отчисления по договорам ГПХ, что снизит доходы физических лиц на 5% или повысит стоимость услуг. Это отразится на себестоимости товаров и услуг.

Предприниматели сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных работников, что усугубляется высоким уровнем конкуренции. Увеличение налогов создает дополнительное бремя для них, так как любые повышения отчислений ложатся на их плечи. Это касается не только зарплат, но и налогов по гражданским договорам.

Экспертами вынесены предложения по улучшению ситуации: