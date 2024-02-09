Индекс добросовестности налогоплательщика: какие опасения он вызывает у казахстанцев

В Казахстане хотят внедрить индекс добросовестности налогоплательщика (ИДН). Представители бизнеса опасаются, что он может помешать работе. Что такое ИДН и как его проверить, узнали журналисты NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" закончилось обсуждение проекта приказа "Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по проявлению налогоплательщиками должной налоговой осмотрительности".

Что изменит планируемый закон

Предполагается, что компании или индивидуальные предприниматели (ИП), принимающие участие в пилотном проекте на добровольной основе, будут проявлять должную налоговую осмотрительность, которая заключается в получении информации о благонадежности и добросовестности контрагента, то есть поставщика товаров и услуг, перед планируемой сделкой с ним.

Для этого участник проекта должен зарегистрироваться на уже действующем портале ABIS, созданном Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", где размещен реестр бизнес-партнеров. В личном кабинете пользователь может получить отчет с указанием индекса добросовестности налогоплательщика (ИДН) любой компании или ИП, указав БИН или ИИН.

Сведения об интересующих налогоплательщиках собираются из различных источников и консолидируются в сводный отчет. В частности, в нем указан ИДН – чем он выше, тем лучше, а также зона, к которой относится компания – "зеленая" или "красная".

Проверка индекса добросовестности налогоплательщика. Снимок экрана: реестр бизнес-партнеров

Если контрагент находится в "зеленой" зоне, это говорит о низком или среднем уровнях риска нарушений, допущенных в его деятельности, а в "красной" – о высоком уровне риска нарушений. То есть с компаниями, чьи показатели ИДН окрашиваются в красный цвет, сотрудничать более рискованно.

Зачем нужно запрашивать ИДН компании

Компании, которые будут принимать участие в пилотном проекте по проявлению должной налоговой осмотрительности, должны будут за 10 рабочих дней до даты заключения сделки с каким либо поставщиком товаров и услуг получать отчет, содержащий информацию о его ИДН и, соответственно, нахождении в «зеленой» или «красной» зонах.

Отметим, что на вышеуказанном ресурсе предусмотрена бесплатная и более тщательная платная проверка контрагента. Но для удовлетворения требований закона достаточно получения базового отчета, который содержит информацию из 43 общедоступных источников. За него платить не надо.

Отчеты о проявленной должной налоговой осмотрительности потом передаются в органы государственных доходов, в том числе при проведении налогового контроля. Сдавшая его компания за это получает не менее четырех положительных баллов в системе управления рисками.

Офисный сотрудник. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Кто несет ответственность за ошибки

Таким образом отчеты с указанием ИДН потенциального партнера должны дать понять предпринимателям, стоит с ним работать или нет. Как указано в оферте на сайте ABIS, они носят исключительно информативный характер.

То есть дальнейшие действия компании или ИП, осуществляемые с применением полученной информации, ведутся по его собственному усмотрению. Оператор сервиса не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные в результате использования этой информации.

Какие опасения есть у казахстанцев

Несмотря на то, что предприниматели в результате будут сами принимать решение, сотрудничать с компанией или нет, попадание в "красную" зону или партнерские отношения с компаниями из "красной" зоны могут испортить его репутацию – считают представители казахстанского бизнеса.

Например, руководитель компании Batyr Consult, осуществляющей деятельность в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, Жанара Кенжебекова на своей странице в Instagram утверждает, что в "красную" зону может попасть абсолютно любой бизнесмен.

Проверка индекса добросовестности налогоплательщика. Снимок экрана: реестр бизнес-партнеров

В пример она приводит компанию с 25-летним стажем деятельности. У нее нет проблем и задолженностей. Но из-за судебных дел, которые были в биографии предпринимателя, он попал в "красную" зону. К слову, все дела были компанией выиграны, но это никак не повлияло на крупных партнеров, которые после получения отчета о ИДН, разорвали с ней контракты.

То есть руководители и сотрудники казахстанских компаний опасаются, что из-за случайного попадания в "красную" зону представители бизнеса не смогут работать дальше и просто будут вынуждены закрыться.

"Также представьте, что компании нужно будет проверять каждого поставщика. А контрагентов может быть много. На каждого из них, даже из-за мелочной сделки на маленькую сумму, придется собирать досье.

Один бухгалтер это все может не успеть, поэтому компании также придется нанимать дополнительного сотрудника", – утверждает Кенжебекова.

Таким образом, если новый законопроект будет утвержден, еще больше компаний будут проявлять должную налоговую осмотрительность, запрашивая индексы добросовестности налогоплательщика. И многие из них могут избегать поставщиков товаров и услуг с "красным" ИДН, не обращая внимания, за что таковой им был присвоен.