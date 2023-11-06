Арест и запрет на выезд: алматинцам дали 10 дней на погашение долгов по налогам

Алматинцам дали 10 дней на погашение долгов по налогам, после чего к должникам будут приниматься меры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДГД города.

Как отметили в ведомстве, 1 октября текущего года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год. Его необходимо оплачивать владельцам частных домов, квартир, дачных построек, гаражей и иных строений.

"Несмотря на неоднократные направления извещений о погашении задолженности через приложения банков второго уровня и по квитанциям коммунальных услуг, 16 123 лиц не произвели уплату налога на общую сумму 604 млн тенге.

После 15 ноября материалы по должникам будут направлены судебным исполнителям для принятия мер, в том числе, наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение выезда за пределы страны. Одновременно судебными исполнителями удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга", - напомнили в Департаменте госдоходов.

Там добавили, что за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК. Задолженность алматинцам предлагают погасить до 15 ноября этого года.

Сумму задолженности можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте kgd.gov.kz, мобильного приложения E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков второго уровня либо позвонив в единый контакт-центр - 1414.

Ранее казахстанцам напоминали о необходимости уплаты налога на имущество.