Пилотный проект для таксистов запустили в Казахстане

В Казахстане был запущен пилотный проект по платформенной занятости для водителей такси, который исключает посреднические услуги таксопарков. Что изменится для таксистов, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы пользуются услугами такси, причем предпочтение отдают, как правило агрегаторами, а не таксопаркам.

Один из самых популярных в Казахстане – сервис "Яндекс.такси". Для 500 водителей, которые оказывают услуги через него, в Астане и Алматы был запущен пилотный проект по платформенной занятости. Он реализуется совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК).

Главное нововведение "пилота" заключается в исключении посреднических услуг таксопарков. Как рассказывают в КГД МФ РК, это позволит водителям сэкономить денежные средства и направить их на уплату налогов и социальных платежей. Так таксисты смогут участвовать в системе социального обеспечения.

При этом зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя водитель может прямо на платформе "Яндекса" – без посещения налоговых органов. Размер налога составит всего 1% от фактически полученного дохода, тогда как с доходов работника удерживается 10%.

Само удержание и перечисление налога и соцплатежей с согласия водителей будет производить компания "Яндекс". При этом их размеры будут определяться исходя из суммы полученного дохода водителя такси.

Как отмечают в комитете, в будущем планируется подключить к участию в пилоте такие компании как Glovo, Wolt, InDrive и другие агрегаторы.