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Цены за ускоренную выдачу документов планируют снизить в Казахстане

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Паспорт Казахстана
Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане хотят снизить стоимость ускоренного выпуска документов. Цены на подобные услуги были скорректированы Агентством по защите и развитию конкуренции. О новых ставках узнали журналисты NUR.KZ.

Оформление документов может занять много времени, но этот процесс можно ускорить. Например, в обычном режиме паспорт изготавливают до 15 рабочих дней, однако жители Алматы, Астаны, Шымкента и Актобе, заплатив деньги, могут получить его за один рабочий день. Для других регионов сроки могут отличаться.

При этом на текущий момент стоимость ускоренной выдачи документов варьируется от 1 116 тенге до 4 983 тенге в зависимости от региона и срочности.

Однако сейчас эти ставки планируют пересмотреть. Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что данная услуга должна быть дешевле, так как она реализуется государственной монополией в лице Информационно-производственного центра Министерства внутренних дел РК (МВД РК).

Проект приказа МВД РК с новыми ставками был опубликован на портале "Открытые НПА".

Новые ставки, согласно проекту, должны быть следующими:

  • для Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе:
  1. первая категория срочности (до 1 дня) – 3 372,45 тенге;
  2. вторая категория срочности (до 3 дней) – 1 770,88 тенге;
  • для областных центров:
  1. первая категория срочности (до 3 дней) – 3 372,45 тенге;
  2. вторая категория срочности (до 5 дней) – 1 770,88 тенге;
  • для районов и городов областей:
  1. третья категория срочности (до 7 дней) – 677,95 тенге.
Старые и новые ставки услуги ускоренного выпуска документов
Старые и новые ставки услуги ускоренного выпуска документов. Источник: Открытые НПА

Таким образом, услуги по ускоренному выпуску документов для казахстанцев могут подешеветь на 30-40%. Однако, стоит отметить, что проект приказа на текущий момент находится на стадии обсуждения, которая продлится 30 октября текущего года. Поэтому говорить о том, что данная услуга точно станет дешевле, пока нельзя.

Напомним, что за само изготовление документов казахстанцы платят пошлины, исчисленные в месячных расчетных показателях (МРП). Но эти деньги идут не в Информационно-производственный центр, а в государственный бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2041097-tseny-za-uskorennuyu-vydachu-dokumentov-planiruyut-snizit-v-kazahstane/

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