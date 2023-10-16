Цены за ускоренную выдачу документов планируют снизить в Казахстане

В Казахстане хотят снизить стоимость ускоренного выпуска документов. Цены на подобные услуги были скорректированы Агентством по защите и развитию конкуренции. О новых ставках узнали журналисты NUR.KZ.

Оформление документов может занять много времени, но этот процесс можно ускорить. Например, в обычном режиме паспорт изготавливают до 15 рабочих дней, однако жители Алматы, Астаны, Шымкента и Актобе, заплатив деньги, могут получить его за один рабочий день. Для других регионов сроки могут отличаться.

При этом на текущий момент стоимость ускоренной выдачи документов варьируется от 1 116 тенге до 4 983 тенге в зависимости от региона и срочности.

Однако сейчас эти ставки планируют пересмотреть. Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что данная услуга должна быть дешевле, так как она реализуется государственной монополией в лице Информационно-производственного центра Министерства внутренних дел РК (МВД РК).

Проект приказа МВД РК с новыми ставками был опубликован на портале "Открытые НПА".

Новые ставки, согласно проекту, должны быть следующими:

для Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе:

первая категория срочности (до 1 дня) – 3 372,45 тенге; вторая категория срочности (до 3 дней) – 1 770,88 тенге;

для областных центров:

первая категория срочности (до 3 дней) – 3 372,45 тенге; вторая категория срочности (до 5 дней) – 1 770,88 тенге;

для районов и городов областей:

третья категория срочности (до 7 дней) – 677,95 тенге.

Старые и новые ставки услуги ускоренного выпуска документов. Источник: Открытые НПА

Таким образом, услуги по ускоренному выпуску документов для казахстанцев могут подешеветь на 30-40%. Однако, стоит отметить, что проект приказа на текущий момент находится на стадии обсуждения, которая продлится 30 октября текущего года. Поэтому говорить о том, что данная услуга точно станет дешевле, пока нельзя.

Напомним, что за само изготовление документов казахстанцы платят пошлины, исчисленные в месячных расчетных показателях (МРП). Но эти деньги идут не в Информационно-производственный центр, а в государственный бюджет.