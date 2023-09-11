До какого числа казахстанцы должны успеть уплатить налог на имущество

Каждый казахстанец, имеющий недвижимое имущество или земельный участок, должен платить налоги. В Комитете государственных доходов (КГД) напомнили гражданам о том, что срок уплаты истекает 2 октября.

Когда у казахстанца есть во владении недвижимое имущество, например, дом, квартира, земельный участок или же парковочное место, он обязан регулярно платить соответствующий налог. При этом некоторые граждане имеют право на льготные условия оплаты.

Внести соответствующий платеж необходимо до 1 октября текущего года. Однако, так как этот день приходится на выходной, было принято решение продлить срок уплаты налога до 2 октября, то есть до понедельника.

Стоит отметить, что сам налог уплачивается не за текущий, а за прошедший календарный год. Исчисляется он налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании стоимости, ежегодно определяемой «Правительством для граждан», с учетом фактического срока владения имуществом.

В Комитете госдоходов также отметили несколько важных моментов, которые касаются правил уплаты налога:

если имущество находится в общей совместной собственности, плательщиком налога является один из собственников. В случае если сумма налога пришла всем, то уплатить ее должен лишь один;

если имущество находится в общей долевой собственности, плательщиками являются все собственники соответственно их доле в этом имуществе.

Напомним, в июле КГД уже рассылал уведомления казахстанцам о необходимости уплатить налог на имущество. При этом некоторые граждане уже после уплаты начали получать счета на коммунальные услуги, где также был указан и этот налог. Если такое произошло, платить второй раз его не нужно.

Что касается казахстанцев, которые до сих пор не уплатили налог, то им нужно поспешить – к гражданам, которые этого не сделают, будут применены штрафные санкции.