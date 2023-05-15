Налог за вывески, которые им не облагаются, начисляли казахстанским предпринимателям

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанским предпринимателям незаконно начислялся налог за рекламу - с них взималась плата за вывески, которые не являются наружной рекламой. Об этом сообщается на портале Генеральной прокуратуры РК.

Проводя анализ законности при начислении субъектам бизнеса налога на рекламу, прокуроры выявили, что с предпринимателей повсеместно взимались налоги за вывески как за наружную рекламу. Тем не менее, сообщили в Генпрокуратуре, по Закону "О рекламе" вывеска не подлежит налогообложению, так как не является наружной рекламой.

"Подобная практика сложилась в результате предоставления акиматами в фискальные органы сведений о предпринимателях, использующих вывеску, обозначая это как рекламу", - говорится в официальном сообщении.

Среди пострадавших предпринимателей - ИП А. из Алматинской области, которому пришлось выплатить "налог" за вывеску на крыше магазина.

В Кызылординской области необоснованно начислили 18 предпринимателям налоговые платежи за размещение на объектах бизнеса агитационных материалов, которые, согласно закону, тоже не подлежали налогообложению.

"В целом, прокурорами выявлено более 1600 фактов незаконного взимания налогов.

На сегодня по актам прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц, защищены права 725 субъектов бизнеса, свыше 12 млн тенге возвращены предпринимателям", - рассказали в прокуратуре.

Ведомство проинформировало правительство о допущенных нарушениях. Работа продолжается и находится на контроле, добавили в Генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2020526-nalog-za-vyveski-kotorye-im-ne-oblagayutsya-nachislyali-kazahstanskim-predprinimatelyam/