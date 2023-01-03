Когда введут штраф за превышение средней скорости в Казахстане

Приборная панель авто. Иллюстративное фото: Giovanna Graf/EyeEm/Getty Images

Из-за частых нарушений на дорогах общего пользования в 2022 году были озвучены предложения по контролю средней скорости транспортных средств. О том, когда за подобное нарушение могут начать выписывать штрафы, читайте в материале NUR.KZ.

Средняя скорость движения – это характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка.

Подобное определение закреплено в национальном стандарте СТ РК 3825-2022 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением».

Он был принят в декабре 2022 года, согласно сообщению международного информационного агентства DKNews.

Что значит принятие стандарта

Обсуждения мер контроля средней скорости в Казахстане проводились еще с 2019 года. Однако в то время не были подготовлены законодательные основы для регулирования этого вопроса.

Теперь, согласно принятому документу, определение средней скорости будет официально закреплено, а камеры фото- и видеофиксации смогут распознавать:

нарушение скоростного режима: превышение установленной скорости движения; управление велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;

нарушение правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств;

движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения);

движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения;

движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе.

Камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также они будут охватывать и другие типы нарушений:

выезд на полосу встречного движения, трамвайные пути встречного направления;

движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением;

разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены;

нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев);

проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора;

невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;

выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия;

невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.

То есть автовладельцам придется тщательнее соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим, а также чтобы не получить штраф. Действие данного документа начнется с 1 июля 2023 года.

Когда начнут штрафовать

Пока что было закреплено лишь официальное определение средней скорости.

Однако уже на его основе в дальнейшем могут быть внедрены соответствующие изменения в правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан.

То есть отдельные нарушения средней скорости и меры наказания появятся уже после вступления в действие нового национального стандарта. О точных сроках принятия подобных поправок пока не сообщается.

При этом ранее отмечалось, что сначала будут контролировать среднюю скорость только на загородных трассах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2003637-kogda-vvedut-shtraf-za-prevyshenie-sredney-skorosti-v-kazahstane/