Единый платеж из фонда оплаты труда внедрят в Казахстане

Деньги, чеки, калькулятор и кассовый аппарат. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, предусматривающий внедрение единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в настоящее время из фонда оплаты труда уплачивается несколько платежей с разными ставками и базами исчисления.

"Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений", - добавил он.

По словам Куантырова, платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы.

"Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. Таким образом единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку", - резюмировал глава МНЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1988876-edinyy-platezh-iz-fonda-oplaty-truda-vnedryat-v-kazahstane/