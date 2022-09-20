Мошенники стали выставлять казахстанцам "счета" через онлайн-банкинг

Мошенники рассылают казахстанцам фальшивые счета. Иллюстративное фото: pxhere.com

Новый способ обмана придумали мошенники. Они выставляют "счет" казахстанцам при помощи банковских мобильных приложений. Как работает новая схема, узнали журналисты NUR.KZ.

Злоумышленники стараются идти в ногу со временем и всегда придумывают новые способы лишить своих жертв денег. В этот раз главным инструментом обмана стали банковские мобильные приложения.

Как сообщает Telegram-канал "Казахстан Подешевле", мошенники присылают казахстанцам счета для оплаты, маскируя их под квитанции от государственных поставщиков, например, под налог на транспорт и имущество или счет за комуслуги.

Пользователь получает Push-уведомление о выставленном платеже, и, привыкший доверять банковскому приложению, не задумываясь, оплачивает его. В итоге деньги просто уходят на счет злоумышленника.

Пример фальшивого счета. Скриншот: Tik-Tok/@timurasylhanov

О том, как вычислить фальшивый платеж, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), который призывает казахстанцев к бдительности.

Как выявить фейковое уведомление:

Первое, на что нужно обратить внимание пользователям, – имя отправителя. Как отмечают в комитете, настоящее уведомление о налоге приходит от управления госдоходов по месту жительства налогоплательщика. Поэтому условный "АО "Налоги РК" – явный признак мошенников;

Вторым признаком мошенничества является несезонное выставление налогов. В Казахстане действуют установленные сроки уплаты налогов. Для транспорта – не позднее 1 апреля, а для имущества – не позднее 1 октября. Другими словами, уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.

Кроме того, чтобы еще больше обезопасить себя, казахстанцы могут самостоятельно проверять сумму налогов в соответствующем разделе мобильного банкинга, а также в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте КГД и в приложении "E-salyq Azamat".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1988663-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-ukrast-dengi-u-kazahstantsev/