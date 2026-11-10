"Простой мощностей": ввести плату за неиспользуемую электроэнергию хотят в Казахстане

В Казахстане хотят ввести плату для предпринимателей за неиспользуемые электрические мощности, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Комитет по защите прав инвесторов добился отмены незаконных требований к предпринимателям.

По итогам прокурорского надзора возбуждено 1 294 административных производства, общая сумма штрафов составила около 220 млн тенге.

"В одном из крупных городов страны инвесторы при получении технических условий на подключение к инженерным сетям сталкивались с дополнительным административным барьером: от них требовали предварительного согласования с местным исполнительным органом.

Данное требование не было предусмотрено законодательством и на протяжении нескольких лет создавало необоснованные препятствия для бизнеса. По инициативе Комитета незаконная практика пресечена, дополнительное согласование отменено", - заявили в пресс-службе.

При этом Комитету удалось выявить системную проблему - крупные предприятия резервируют значительные объемы электрической мощности на длительный срок, но не используют их.

"В условиях дефицита электроэнергии такая практика ограничивает возможности подключения новых производств и реализации инвестиционных проектов.

Для решения проблемы уполномоченным органом - Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики - подготовлены законодательные поправки, предусматривающие введение платы за удержание неиспользуемых электрических мощностей", - говорится в сообщении.

Мера призвана стимулировать предприятия освобождать избыточные резервы и обеспечивать более рациональное распределение доступных ресурсов.

"Для устранения выявленных нарушений Комитетом по регулированию естественных монополий разработан План первоочередных действий, а также подготовлены изменения в подзаконные нормативные правовые акты", - сообщили в Генпрокуратуре.

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