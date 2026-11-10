Ожидать ли роста тарифов на электроэнергию в Казахстане: ответ Минэнерго

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве ответил на вопрос о повышении тарифов на электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты спросили Аккенженова о возможном повышении тарифов в Казахстане уже в следующем месяце. По их словам, такая информация гуляет в Сети, в связи с чем попросили министра прокомментировать ситуацию.

"Будет ли повышение тарифов? Я хочу сказать, что повышение тарифов мы как Минэнерго не предполагаем - такого мы не хотим делать", - ответил Ерлан Аккенженов.

Он также высказался о том, как повышение тарифов влияет на энергетическую отрасль в стране.

"Повышение тарифов идет, прежде всего, на поддержание технологической целостности и надежности оборудования и поднятия заработных плат. Мы, прежде всего, к этому привязываем. А также улучшение состояния работы ТЭЦ", - резюмировал Аккенженов.

В сентябре мы писали, что предельные тарифы для энергопроизводящих организаций хотят пересмотреть в Казахстане из-за многочисленных заявок с их стороны. Это должно помочь обновить инфраструктуру.

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