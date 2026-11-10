Ожидать ли роста тарифов на электроэнергию в Казахстане: ответ Минэнерго
Опубликовано:
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве ответил на вопрос о повышении тарифов на электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.
Во время брифинга журналисты спросили Аккенженова о возможном повышении тарифов в Казахстане уже в следующем месяце. По их словам, такая информация гуляет в Сети, в связи с чем попросили министра прокомментировать ситуацию.
"Будет ли повышение тарифов? Я хочу сказать, что повышение тарифов мы как Минэнерго не предполагаем - такого мы не хотим делать", - ответил Ерлан Аккенженов.
Он также высказался о том, как повышение тарифов влияет на энергетическую отрасль в стране.
"Повышение тарифов идет, прежде всего, на поддержание технологической целостности и надежности оборудования и поднятия заработных плат. Мы, прежде всего, к этому привязываем. А также улучшение состояния работы ТЭЦ", - резюмировал Аккенженов.
В сентябре мы писали, что предельные тарифы для энергопроизводящих организаций хотят пересмотреть в Казахстане из-за многочисленных заявок с их стороны. Это должно помочь обновить инфраструктуру.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2454468-ozhidat-li-rosta-tarifov-na-elektroenergiyu-v-kazahstane-otvet-minenergo/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах