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      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Казахстанцы тратят за границей в разы больше, чем дома, заявили аналитики

      Опубликовано:

      Девушки-туристки гуляют по Милану
      Девушки. Иллюстративное фото: DaniloAndjus/Getty Images

      В 2025 году лишь 13% туристов из Казахстана выезжали за границу, однако на них пришлось 42% всех туристических расходов. Большая часть денег ушла на шопинг. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      Компания VISA проанализировала траты казахстанских туристов за рубежом. Как оказалось, средний выездной турист тратит в 4 раза больше тех, кто отдыхает внутри страны.

      Так, в 2025 году отдыхали за границей лишь 13% туристов, однако на них пришлось 42% всех туристических расходов. При этом 65% расходов на зарубежную поездку приходится на этап до выезда: авиабилеты, турпакеты, страхование и визы оплачиваются в Казахстане.

      Куда чаще всего летают казахстанцы

      Турция остается самым популярным зарубежным направлением, однако за 2022-2025 годы ее доля сократилась почти на четверть. Узбекистан занял второе место – в 2025 году страну посетили 2,7 млн граждан Казахстана.

      Также растет интерес к Таиланду, с которым с 2024 года действует безвизовый режим сроком до 90 дней. Европейские страны сохраняют небольшую, но стабильную долю поездок.

      На что казахстанцы тратят деньги за рубежом

      Согласно исследованию, в ОАЭ, Франции и Италии суточные расходы на одну карту в 3-4 раза превышают уровень трат в Казахстане. В Германии, Испании, Таиланде, Турции, Узбекистане и Грузии разница составляет 60-75%.

      Крупнейшая статья зарубежных расходов – мода и шопинг, на которые приходится 21% всех трат. На проживание и рестораны приходится по 11%.

      Примечательно, что казахстанцы реже снимают наличные, чем путешественники из соседних стран. На операции в банкоматах приходится 14% расходов держателей карт из Казахстана. Для сравнения, у держателей карт из Узбекистана этот показатель составляет 18%, а из Кыргызстана – 16%.

      В целом же по данным исследования, 74% путешественников из Казахстана считают цифровые кошельки обязательным элементом поездки.

      Когда летают отдыхать казахстанцы

      У разных туристических направлений есть свои сезонные особенности:

      • ОАЭ и Таиланд наиболее востребованы зимой. В январе в этих странах были активны 52% и 76% соответственно от всех казахстанских карт, использованных там за год;
      • в Грузии и Кыргызстане пик поездок приходится на июль;
      • Узбекистан принимает казахстанских путешественников равномерно в течение года, что может указывать на значительную долю деловых поездок.

      Кроме того, как отмечают эксперты, праздники также влияют на выбор страны для отдыха. Например, на Наурыз активность казахстанских карт в Саудовской Аравии увеличивалась в 2,5 раза, а в Японии – в 1,9 раза.

      Во время Ораза айт поток в Саудовскую Аравию вырос в 2,7 раза. На День Республики число активных казахстанских карт в Китае увеличилось более чем вдвое.

      На туристический спрос влияют и международные мероприятия. Например, концерт Джастина Тимберлейка в Баку в июле 2025 года увеличил число активных казахстанских карт почти в шесть раз, а в Тбилиси – вдвое.

      Осенняя сессия Кантонской ярмарки привела к росту потока в Китай в 1,6 раза при средних расходах 303 доллара на карту в день. После проведения Expo-2025 осенний поток казахстанцев в Японию вырос на 76% за год.

      Между тем отметим, что и в Казахстане наблюдается постепенный отказ от наличных денег. Ранее аналитики отметили, что в первой половине 2026 года общая сумма снятых в банкоматах денег упала на 2,8%.

      А о том, на что у казахстанцев уходит больше всего повседневных расходов, мы подробно рассказывали здесь.

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      Казахстанцы тратят за границей в разы больше, чем дома, заявили аналитики

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