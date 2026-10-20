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      Дилара Аронова
      Редактор

      Президент Казахстана дал старт строительству металлургического комплекса на Актогае за 1,8 млрд долларов

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба Акорды

      Новое производство разместится в области Абай рядом с Актогайским горно-обогатительным комбинатом, сообщили в KAZ Minerals.

      "В целом отечественная обрабатывающая промышленность демонстрирует значительный рост. В прошлом году объем продукции сектора достиг 60 млрд долларов. За последние три года во всех регионах страны реализовано 540 индустриальных проектов. В результате создано около 50 тысяч постоянных рабочих мест. Сегодня мы приступаем к реализации еще одного значимого индустриального проекта. Это важное событие придаст дополнительный импульс развитию нашей экономики.

      Мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн катодной меди в год. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка. После запуска завода Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди. Кроме того, предприятие будет выпускать золото и серную кислоту. Реализация столь масштабного проекта внесет весомый вклад в развитие отечественной металлургии", - сказал глава государства.

      Касым-Жомарт Токаев в Акорде
      Касым-Жомарт Токаев в Акорде. Фото: Пресс-служба Акорда

      Что построят

      Новый завод будет перерабатывать собственный медный концентрат Группы и выпускать до 300 тысяч тонн катодной меди в год. Кроме меди, комплекс будет производить золото, серебро и другую сопутствующую продукцию.

      Инвестиции в проект составят около 1,8 млрд долларов. На предприятии планируется создать более тысячи рабочих мест. Первый медный катод планируется получить в 2030 году. Проект замыкает производственную цепочку: от добычи руды до готового металла. Сейчас на Актогайском месторождении работают комплекс по переработке окисленной руды, который выпускает катодную медь, и две сульфидные обогатительные фабрики, которые производят медный концентрат.

      Металлургический комплекс в Актогае
      Металлургический комплекс в Актогае. Фото: Акорда

      "Для KAZ Minerals строительство металлургического комплекса — стратегическое инвестиционное решение и долгосрочное вложение в экономику Казахстана. Мы осознаём масштаб предстоящей работы и нашу ответственность за её результат. Наша задача — создать современное, технологически передовое производство, которое внесёт существенный вклад в развитие металлургической отрасли и промышленного потенциала страны. Принципиальное значение проекта — в создании полного производственного цикла: от добычи руды до выпуска готового металла", - сказал председатель Совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук.

      Давние партнеры

      Работы на площадке выполняет китайская компания NFC: соглашение о начале работ компания Группы KAZ Minerals и казахстанская дочерняя компания NFC подписали накануне, 19 октября, в Алматы. NFC входит в корпорацию CNMC - давнего партнера Группы KAZ Minerals.

      CNMC работает в Казахстане более 20 лет, при её участии были построены Бозшакольский и Актогайский ГОКи. По словам руководства корпорации, она мобилизует лучшие ресурсы для качественного выполнения обязательств по проекту.

      "Мы торжественно заявляем о своей готовности и берем на себя обязательство неукоснительно соблюдать самые высокие международные стандарты, обеспечивать безопасность, качество и выполнение установленных сроков строительства", - заявил председатель Совета директоров CNMC Вэнь Ган.

      Металлургический комплекс в Актогае
      Металлургический комплекс в Актогае. Фото: Акорда

      После старта проекта на площадке в Актогае заложили памятный камень. В KAZ Minerals отмечают, что вокруг металлургического комплекса сформируется новый промышленный кластер.

      "Вместе с металлургическим комплексом будут развиваться местные поставщики, инженерные компетенции и новые рабочие места", - отметила председатель правления KAZ Minerals Management Айжан Балабатырова.

      По ее словам, специалистов для будущих производств компания уже готовит по программам "Суперколледж" и "Стажер", а также через гранты и партнерство с профильными вузами и сузами. Сегодня многие работники Актогая - жители Аягозского района.

      Справка

      KAZ Minerals - крупнейший производитель меди в Казахстане. Группа ведёт добычу на рудниках открытого типа Актогай и Бозшаколь в области Абай и Павлодарской области, на трех подземных рудниках в Восточно-Казахстанской области, а также на медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В компании работают более 14 тыс. человек.

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      Президент Казахстана дал старт строительству металлургического комплекса на Актогае за 1,8 млрд долларов

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