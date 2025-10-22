jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Айгерим Аскарова
      Айгерим Аскарова
      Журналист
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Редактор

      Стало известно, сколько продлится мораторий на повышение стоимости бензина в Казахстане

      Опубликовано:

      Автозаправка
      Сотрудница АЗС. Иллюстративное фото: Hispanolistic / Getty Images

      Сразу два министра - глава МНЭ и глава Минэнерго - высказались в кулуарах мажилиса по поводу моратория на рост цен на ГСМ, передает корреспондент NUR.KZ.

      Серик Жумангарин рассказал, как долго будет действовать данный мораторий.

      "Минимум до весны следующего года. Нам нужно дождаться вопроса стабилизации ситуации в соседних странах. (…) Это связано с курсовой разницей. Во-вторых, в некоторых наших соседних странах возник дефицит. А дефицит подгоняет цены. Они, в отличие от нас, цены не держат административными методами", - отметил Серик Жумангарин.

      Между тем глава Минэнерго Ерлан Аккенженов заявил, что и после снятия моратория резкого скачка цен не будет.

      "Казахстан - государство с социально-ориентированной поддержкой. Таких всплесков драматических мы не допустим, потому что это будет влиять на жизнь обычных казахстанцев, поэтому все будет под контролем", - заверил он.

      Напомним, ранее правительство сообщило, что с 16 октября вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на ГСМ.

      Вскоре в Казахстане цены на горюче-смазочные материалы зафиксировали на уровне 16 октября для сетей АЗС. Это касается бензина АИ-92 и дизтоплива.

