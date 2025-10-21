Как долго будет действовать мораторий на повышение цен на ГСМ в Казахстане
Глава Министерства энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды высказался о сроках действия моратория на повышение цен на ГСМ, передает корреспондент NUR.KZ.
Ерлан Аккенженов не стал называть сроков, но отметил, что мораторий будет длиться столько, сколько потребуется.
"Мораторий - это и есть приостановление. Сколько потребуется времени, столько он и (будет действовать - прим. ред.) до установления нормального, комфортного уровня инфляции", - заявил он.
Он напомнил, что государство не является участником рынка в установлении цен, как было раньше.
"Государство напрямую, как раньше, когда Минэнерго своими указами устанавливало потолок цен, этого не делает. Мораторий - это возможность для улучшения ситуации с инфляцией, но никак не признание ошибки", - заявил он.
Ранее правительство сообщило, что с 16 октября вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на ГСМ.
Вскоре в Казахстане цены на горюче-смазочные материалы зафиксировали на уровне 16 октября для сетей АЗС. Это касается бензина АИ-92 и дизтоплива.
