Ваучеры вместо СЗПТ: в Минторговли говорят о новых способах регулирования цен на продукты

Глава Минторговли на брифинге в кабмине рассказал, с чем связано решение отказаться от списков социально-значимых продуктов питания, передает корреспондент NUR.KZ.

"Планы - отказаться от социально значимых продовольственных товаров. Это пережиток, можно сказать, определенный, в плане того, что мы какие-то списки формируем, диктуем производителям, какую цену надо, надбавки", - заявил Арман Шаккалиев.

В качестве альтернативы предлагается введение продовольственных ваучеров для социально уязвимых слоев населения.

"Мы сегодня и на заседании правительства докладывали, что мы проводим пилотный проект в Акколе, Кокшетау, Павлодаре - адресная цифровая социальная помощь. Для получателей АСП делают ваучеры продовольственные, которые позволяют приобрести товар в течение календарного года по скидочной цене. Вот это наша задача. То есть, мы должны использовать рыночные инструменты.

Это, на самом деле, более эффективная модель. Она дает возможность, с одной стороны, и производителям, и потребителям, всем участникам процесса находиться под меньшим регуляторным прессом. И эффективность такого подхода, на мой взгляд, более высокая", - пояснил министр.

Проведение пилотного проекта, по его словам, планируется до конца года, после этого будет рассматриваться вопрос тиражирования на всю страну.

"Это процесс эволюционный, мы не собираемся единомоментно (внедрять - прим. ред.). Инструменты администрирования, которые у нас сегодня есть, 15% надбавка, они остаются. В этот же период мы должны будем законодательно установить вопросы, связанные с торговым вознаграждением, чтобы у нас не было перекосов и не было, условно говоря, возможности использовать несколько колен для того, чтобы увеличивать стоимость. Это комплексный подход", - резюмировал глава МТИ.

