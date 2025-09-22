Минэнерго сделало срочное заявление из-за ситуации с бензином в Казахстане

Министерство энергетики РК опровергло распространяемую информацию о том, что Узбекистан закупает бензин у нашей страны, передает NUR.KZ. В министерстве уверяют, что запрет на вывоз ГСМ в силе.

В Минэнерго заявили, что в СМИ распространяют "некорректную информации о якобы продолжающихся закупках казахстанского бензина Узбекистаном". В министерстве добавили, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Экспорт бензина из Казахстана в Узбекистан или любые другие страны не осуществляется. В стране действует запрет на вывоз ГСМ. Правительством реализуется план по недопущению незаконного вывоза и контрабанды.

Информация, на которую ссылаются отдельные СМИ, отражает разовую и временную меру, принятую весной текущего года. В апреле и мае, в условиях запасов топлива внутри страны, было принято точечное решение произвести экспорт излишков бензина АИ-92. Данная мера является стандартной международной практикой, позволяя оптимизировать хранилища и приносить дополнительные налоговые поступления в бюджет", - сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что с июня экспорт был полностью прекращен для накопления стратегических запасов перед плановыми ремонтами на НПЗ.

"Отмена госрегулирования и введение запрета на вывоз позволили стабилизировать внутренний рынок и значительно увеличить запасы топлива. Так, к началу лета резервы по бензину АИ-92 выросли почти на 70%, по дизельному топливу - на 78%.

На сегодняшний день ситуация на рынке ГСМ стабильна. Внутренний рынок обеспечивается в полном объеме", - добавили в министерстве.

Напомним, подорожание топлива в Казахстане началось с февраля текущего года, когда Министерство энергетики РК "отпустило" цены на девяносто второй бензин. Сейчас АИ-92 продается по 231-233 тенге за литр в среднем, а АИ-95 - дороже 290 тенге. При этом, на прошлой неделе дорожающий казахстанский бензин оказался одним из самых дешевых в мире.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.