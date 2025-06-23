"Вопрос национальной безопасности": Ермек Маржикпаев высказался о развитии энергетики в Казахстане

Советник премьер-министра РК Ермек Маржикпаев совершил поездку в Восточно-Казахстанскую область, которая стала важным маркером политики в сфере модернизации энергетики, сообщает агентство EPC.

В центре внимания – не только техническое переоснащение, но и стратегический взгляд на устойчивое развитие инфраструктуры, обеспечение энергетической безопасности и кадровую устойчивость отрасли.

Две основные теплоэлектроцентрали Усть-Каменогорска – Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ – стали первым пунктом. Эти объекты – не просто промышленные площадки, от их надежной работы зависит устойчивое теплоснабжение областного центра и районов вокруг.

На Усть-Каменогорской ТЭЦ Ермеку Маржикпаеву представили текущие этапы подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. Предприятие проводит масштабную ремонтную кампанию, охватывающую замену и модернизацию ключевых узлов. Цель – снижение уровня износа оборудования и устранение дефицита мощностей.

"Развитие тепло- и энергоструктур крайне важно для роста любого населенного пункта, как города, так и села. Но в то же время необходим комплексный подход, чтобы теплосети и другие объекты инфраструктуры развивались параллельно", – подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Советник акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков, качестве проводимых работ и внедрении цифровых решений – включая системы мониторинга температурных режимов, что позволяет не только экономить ресурсы, но и оперативно реагировать на внештатные ситуации.

На Согринской ТЭЦ особый акцент был сделан на кадровую ситуацию. В диалоге с коллективом обсуждался дефицит молодых специалистов. Проблема, к сожалению, системная: выпускники профильных вузов после прохождения практики и стажировки нередко уходят в частный сектор, где им предлагают более привлекательные условия.

"Сегодня энергетика – это не просто отрасль, это уже вопрос национальной безопасности и устойчивого развития. Поэтому мы обязаны создавать конкурентные условия для специалистов, особенно молодых. Зарплата, условия труда, обучение – ключевые факторы для развития этой сферы", – отметил Ермек Маржикпаев.

Советник обозначил необходимость выработки единой политики в этом направлении – от стимулирования молодых кадров до программ отраслевого закрепления и дополнительного финансирования системы подготовки.

Ключевой темой поездки стала реализация инвестиционной программы "Тариф в обмен на инвестиции", запущенной в рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева. Напомним, глава государства отмечал, что глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране – это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается. В том числе – и благодаря этой программе.

"Модернизировать энергомощности можно за счет гибридного финансирования – из республиканского и местного бюджетов, а также через инвестиционные вложения. Но тут важна совместная работа, как акиматов и управлений энергетики, так и предприятий. В то же время это дает реальный эффект – мы видим, как конкретные средства превращаются в новое оборудование и современные технологии, и все это в свою очередь – в стабильное тепло в домах людей", – подчеркнул советник премьер-министра.

Посещение котельной № 2 АО "Шыгыс Жылу", которая обслуживает левобережные районы Усть-Каменогорска, стало еще одним примером, где модернизация идет в ногу с ростом городской застройки. Новые жилые массивы требуют стабильного энергообеспечения, и компания уже планирует расширение мощностей.

В поселке Касыма Кайсенова Ермек Маржикпаев ознакомился с реконструкцией тепловых сетей. В этом проекте важно не только техническое обновление, но и повышение комфорта: снижение просадок температуры, повышение энергоэффективности и минимизация аварийных рисков.

Визит советника охватил и север региона – стратегический для ВКО Риддер. Город, переживший не одну зиму с аварийными отключениями, сегодня получает шанс на стабильное теплоснабжение.

Советник побывал на Риддерской ТЭЦ и в котельной ТОО "Л-ТВК". Только на восстановление и модернизацию ТЭЦ было направлено более 14,3 млрд. тенге. В результате предприятие уже увеличило свою мощность по теплу электроэнергии.

"За счет внедрения современных технологий можно повысить энергоэффективность, предотвратить аварии и сократить ущерб окружающей среде", – считает Ермек Маржикпаев.

На предприятии эксплуатируются шесть котлоагрегатов и три турбогенератора. В ближайшее время планируется восстановить девять единиц оборудования. Капитальный ремонт уже прошел котлоагрегат № 1, продолжаются работы на агрегатах № 3 и № 6.

В свою очередь, модернизация котельной ТОО "Л-ТВК" пока требует системного решения. Вопрос передачи объекта в ведение местных исполнительных органов находится на завершающей стадии. Именно этот шаг должен стать точкой отсчета для реального обновления инфраструктуры, которая была создана еще в 2001 году.

Советник премьер-министра отметил, что сейчас ведется работа по сбору и структуризации предложений от представителей тепло- и энергетической сферы страны, чтобы сформировать пакет конкретных инициатив и вариантов по улучшению отрасли, который после будет передан в Правительство.

Визит Ермека Маржикпаева в Восточно-Казахстанскую область демонстрируют: вопросы энергетики выходят за пределы отраслевой тематики. Это – фундамент социальной стабильности и качества жизни. Регион движется в правильном направлении: через привлечение инвестиций, техническую модернизацию, формирование кадрового резерва и цифровизацию. Но при этом важно не терять фокус на ключевом – человеке, который работает, живет и греется в этих условиях. И государство, как видно, готово быть не только заказчиком изменений, но и их драйвером.