Капитал холдинга "Байтерек" увеличат на 1 трлн тенге в этом году

Капитал холдинга "Байтерек" планируется увеличить на 1 трлн тенге в этом году, об этом сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин во время заседания правительства, это позволит Холдингу профинансировать проекты на 8 трлн тенге в 2025 году.
"Данные инвестиции будут направлены на создание новых проектов в стране, что приведет к увеличению производственных мощностей в обрабатывающей промышленности и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест.
Поддержка со стороны "Байтерека" для бизнеса заключается не только в увеличении объёмов финансирования, но и внедрении новых инструментов финансирования", - отметил Жумангарин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2225279-kapital-holdinga-bayterek-uvelichat-na-1-trln-tenge-v-etom-godu/