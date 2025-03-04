Капитал холдинга "Байтерек" увеличат на 1 трлн тенге в этом году

Капитал холдинга "Байтерек" планируется увеличить на 1 трлн тенге в этом году, об этом сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин во время заседания правительства, это позволит Холдингу профинансировать проекты на 8 трлн тенге в 2025 году.

"Данные инвестиции будут направлены на создание новых проектов в стране, что приведет к увеличению производственных мощностей в обрабатывающей промышленности и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест.

Поддержка со стороны "Байтерека" для бизнеса заключается не только в увеличении объёмов финансирования, но и внедрении новых инструментов финансирования", - отметил Жумангарин.