"Проблем нет": в Минсельхозе опровергли информацию об опасных бактериях в казахстанской курице

Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине рассказал, насколько правдива информация о том, что в казахстанской курице нашли опасную бактерию, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова о ситуации с казахстанским мясом курицы: ранее в российских СМИ появилась информация о том, что в мясе содержатся опасные бактерии.

"Ничего не было у нас, нормальные отношения мы наладили с Министерством сельского хозяйства и Россельхознадзором. То, что они со СМИ удалили, это правда, не подтвердилось. Мы сейчас сами проверили на всякий случай, взяли анализы. Вчера результаты вышли, все отрицательно, никаких вопросов нет. Как экспортируют, так и экспортируют.

Но на всякий случай усилен контроль со стороны России именно по маркетинговой цифровой рынке. Но здесь, наверное, и конкуренция, и другие вопросы. Но в целом работа идет, экспортируем, проблем нет", - заявил глава МСХ.

Кроме того, Сапаров назвал "технической ошибкой" факт того, что информация о заражении мяса из Казахстана сначала была опубликована Россельхознадзором, а затем удалена.