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Дизель для казахстанских аграриев окрасят в желтый, синий и красный цвета

Опубликовано:

Мужчина держит пистолет для заправки топлива
АЗС. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил о том, что для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизтоплива его окрасят в разные цвета, передает NUR.KZ.

"Ранее, в течение двух лет, цена удерживалась 228 тенге за литр с доставкой в регионы, что означало конечную цену - 250 тенге за литр с НДС. Маржа операторов по поставкам дизтоплива - 22 тенге за литр, которая значительно выше маржи АЗС при меньших операционных затратах.

30 января 2025 года отменено государственное регулирование цен на АИ-92 и дизтопливо. Рекомендуемая МЭ текущая цена дизтоплива составляет 232 тенге за литр до станции назначения в регионах. Конечная цена устанавливается региональными операторами и может составить 254 тенге за литр, что дешевле на 45+ тенге за литр или на 15% ниже от розничных цен АЗС", - рассказал Саткалиев на заседании правительства.

Он добавил, что по мере поднятия цены на АЗС цена будет подниматься пропорционально, а дисконт в 15% от цены АЗС останется неизменным.

"Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для СХТП (сельхозтоваропроизводителей - прим. ред.) приняты меры: получены отдельные PIN-коды; окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета; создание отдельного виртуального склада для дизельного топлива электронной системе счет-фактур", - сообщил министр.

Он отметил, что отгрузка будет осуществляться НПЗ на приоритетной основе в строгом соответствии с заявками, оплатой и подачей ЖД-вагонов компаниями-операторами, определяемых акиматами областей.

Министр добавил, что на сегодня операторы выбраны только по Кызылординской области - 480 тонн из 9 980 тонн или 4,8%.

Саткалиев также сообщил о необходимости ускорить выборку со стороны компаний-операторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219741-dizel-v-kazahstane-okrasyat-v-zheltyy-siniy-i-krasnyy-cveta/