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Более 3 тысяч рабочих мест появится в ж/д машиностроении в ближайшие годы в Казахстане

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Рабочий
Рабочий. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

В ближайшие два года в Казахстане реализуют 12 инвестпроектов, которые создадут 3 тысячи новых рабочих мест в машиностроении, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпромышленности.

По данным ведомства, ежегодно миллионы пассажиров совершают поездки по стране, предприятия железнодорожного машиностроения создают рабочие места, развивают регионы и повышают экономический потенциал Казахстана.

Протяженность железнодорожных путей в стране составляет 21 тыс. км, по которым в 2024 году перевезено почти 21 млн пассажиров и более 430 млн тонн груза.

"За 10 лет в Казахстане обновили порядка 600 вагонов. В 2024 году в эксплуатацию введены 143 новых вагона, в том числе отечественного производства, что позволило повысить качество перевозок по маршрутам "Кызылорда-Семей", "Астана-Кокшетау", "Павлодар-Алматы", "Павлодар-Туркестан", "Жезказган-Алматы", "Актобе-Атырау" и "Мангыстау-Атырау". В 2025 году ожидается поступление еще 226 вагонов, что снизит уровень износа парка с 44 до 38% и обеспечит более комфортные условия для пассажиров", - отмечается в сообщении ведомства.

Новые вагоны, по данным министерства, оснащены современными системами климат-контроля, улучшенной шумоизоляцией и удобными спальными местами, что позволит преодолевать расстояния в более комфортных условиях с повышенным сервисом.

"Железнодорожное машиностроение влияет не только на развитие транспортной инфраструктуры, но и на снижение уровня безработицы за счет создания рабочих мест. В отрасли работают 60 отечественных предприятий, где занято около 8 000 человек. В 2024 году открыты новые производства в Астане, Костанае и Экибастузе, обеспечившие работой 215 человек.

В ближайшие два года в Казахстане реализуют 12 инвестиционных проектов, которые создадут 3 000 новых рабочих мест. Средняя заработная плата работников отрасли уже сейчас составляет 440 тыс. тенге, спрос на специалистов растет. Отрасли требуется порядка 3 500 новых кадров. Подготовка необходимых для отрасли специалистов ведётся в 39 вузах и 39 колледжах", - отмечают в Минпромышленности.

В прошлом году в ж/д машиностроение инвестировано 23,2 млрд тенге. Объем выпуска подвижного состава увеличился в 5 раз, что позволило запустить новые заводы и снизить зависимость от импорта.

А уже в этом году в Атырауской области начнут производить грузовые вагоны. Проектная мощность завода - 6000 единиц в год. Планируется, что в проект привлекут 20 млрд тенге инвестиций и создадут 180 рабочих мест.

В этом году также запустят завод по сервисному обслуживанию локомотивов в Жамбылской области, проектная мощность - 50 единиц в год.

Кроме этого, в Северо-Казахстанской области стартует производство вагон-платформ и пассажирских вагонов, а также второй этап производства вагонов-термосов с увеличенной грузоподъемностью для перевозки скоропортящихся грузов.

А в Карагандинской области начнется производство колесных пар и выпуск опорных балок локомотивов в Атырау.

Сообщается, что к 2028 году в Казахстане появятся грузовые электровозы нового поколения, которые будут на 40% дешевле в производстве и на 20% эффективнее действующих моделей.

По данным ведомства, сегодня локализация производства в железнодорожном машиностроении Казахстана достигает 70%, что снижает зависимость от внешних поставок. Открытие новых предприятий позволяет выпускать больше вагонов, локомотивов и комплектующих внутри страны, делая железнодорожный транспорт надежнее и доступнее.

"Казахстанский железнодорожный сектор бьет рекорды. 124 локомотива, 2 565 грузовых и 122 пассажирских вагона по итогам прошлого года - это не просто цифры, а рост экономики, новые рабочие места и сильная промышленность Казахстана, наша независимость, в том числе. Сегодня мы не просто производим рекордное количество вагонов и локомотивов – мы строим будущее отечественной промышленности", - отмечает министр промышленности Канат Шарлапаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218256-bolee-3-tysyach-rabochih-mest-poyavitsya-v-zh-d-mashinostroenii-v-blizhayshie-gody-v-kazahstane/