Индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении тарифов на импорт, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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На этой неделе индекс вырос на 0,81%, превысив отметку 6100 и побив декабрьский рекорд. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 127 пунктов, а Nasdaq вырос на 1,5%.

Рынки остаются оптимистичными на фоне торговой политики Трампа, который заявил о введении 10%-ной пошлины на китайский импорт с 1 февраля. Президент США также сообщил о возможных новых санкциях против России, если Владимир Путин не достигнет соглашения о прекращении войны с Украиной.