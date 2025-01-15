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Администрация Байдена разработала правила против ввоза китайских авто в США

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Джо Байден у фасада Белого дома
Джо Байден у фасада Белого дома. Фото: Al Drago / Bloomberg / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена завершила разработку правил, которые фактически запретят ввоз большинства китайских авто на американский рынок, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Эти меры последовали за заявлением Министерства торговли США о возможных ограничениях на импорт китайских беспилотников. Ранее в стране уже были повышены тарифы на китайские электромобили.

Министр торговли Джина Раймондо отметила, что новые правила направлены на защиту национальной безопасности.

"Мы не хотим, чтобы на дорогах оказалось два миллиона китайских автомобилей, которые могут представлять угрозу", — подчеркнула она.

В сентябре Минторг США предложил ввести запрет на использование китайского программного обеспечения и оборудования в транспортных средствах. Ограничения на ПО планируют ввести с 2027 года, а на оборудование — с 2029 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2211842-administraciya-baydena-razrabotala-pravila-protiv-vvoza-kitayskih-avto-v-ssha/

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